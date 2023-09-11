【美股開市】道指開市升157點　納指升0.9%　Tesla升逾5%，Meta升2%（不斷更新）

雖然市場預期聯儲局下周議息會議將維持利率不變，但仍有近5成機會在年內上調利率，令債息上升憂慮持續升溫，美國2年期債息亦升至5厘關，10年期國債息率亦迫近4.3厘。摩根士丹利指，市場對美國經濟軟著陸的前景可能過於樂觀，又稱投資者應該購買美國主權債券，因即使經濟增長確實保持相對健康，隨著通脹可能繼續放緩，美債也可能受到支持。該行建議客戶買進5年期美國國債和30年期通脹保值債券。

美股周一開市向好，道指升157點，納指升120點或0.9%。焦點股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）獲大摩唱好，開市急升超過5%；Facebook母公司Meta反彈勢頭持續（美：META），再升逾2%，突破300美元關。



美滙指數回落，跌穿105關，暫報104.69；美國10年期國債息率迫近4.3厘關，暫報4.289厘。

美國今日將會公布紐約聯儲1年通脹預期。本周方面，市場聚焦CPI、PPI及零售銷售數據。另外，歐洲央行將會公布議息結果。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美8月CPI數據、料按年回升 歐央行議息結果周四出爐（附數據表）

▼ 點擊圖片放大 +2

即市走勢︰

【21：30】道指開市升157點 納指升0.9%，Tesla升逾5%

【18：35】美債息迫近4.3厘關 道指期貨升62點 納指期貨升0.5%

【18：10】【分析｜美股】分析師料美股短期波動 全因市場出現一個現象？

【16：52】【TSLA】大摩睇好Tesla Dojo超級電腦系統 股價盤前急彈近6%、目標價看400美元

【16：16】【日圓走勢】植田和男暗示日央行有可能結束負利率政策 日本10年期債息一度破0.7厘、日圓報146水平

【16：14】【中國市場】中國投資機會已消失？ 富蘭克林鄧普頓CEO：言過其實

【12：06】道指期貨跌2點，報34932點，標指期貨升3點，報4514點，納指期貨升26點或近0.2%，報15520點。

【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美國經濟已入轉捩點、CPI數據或令市場更波動 籲美股採防禦策略

【08：40】【美國經濟】耶倫︰愈來愈有信心美國經濟將會軟著陸

【08：21】【日圓走勢】植田和男暗示 日本央行有可能結束負利率政策、日圓報147水平

【07：30】美股上周五溫和上升，市場靜待下周公布最新通脹數據，投資者態度謹慎，道指早段曾漲127點， 納指升幅亦一度達0.7%，道指升75點或0.2%， 報34576點，納指升12點或0.1%，報13761點， 標指升6點， 報4457點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美滙升越105 道指升75點 納指靠穩 特斯拉跌逾1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩