【美股盤前】道指期貨跌45點　蘋果將舉行發布會（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股今年再度現牛市，美銀對全球基金經理的調查顯示，全球股票配置處於17個月高位，表明投資者情緒不再極度看空。但投資者同時亦沒有看升，因為股票依然屬低配選項，現金水平也在上升。該行指，對美國股票的配置較上月上升29個百分點，從22%淨低配變為7%淨超配，為去年8月以來首次超配。

但隨著對中國經濟成長的樂觀情緒回到防疫封控期間的低點，雖然美股配置增加，但新興市場股票配置則創紀錄下跌，按月跌25個百分點，比例為去年11月以來最低。該行策略師Michael Hartnett等策略師稱，受訪者對中國政策持懷疑態度，只有15%預計會出台財政政策「火箭砲」，投資者認為中國房地產市場是下一次全球信貸事件的首要風險源頭。

美滙指數回升，暫報104.77；美債息繼續受制4.3厘關，暫報4.281厘。

美股期貨周二於盤前偏軟，道指期貨跌45點，納指期貨跌33點或0.2%。美國今日將會公布8月NFIB小型企業信心指數。另外，蘋果（美︰AAPL）將會舉行主題為「Wonderlust」的發布會，預期將會發布一系列產品。

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即市走勢︰

【18：25】道指期貨跌45點，蘋果將舉行發布會。

【17：42】【美國經濟】債王格羅斯：岡拉克不配當「新債王」 其公司資產規模像歐洲小國

【16：15】【金管局】余偉文獲委任國際結算銀行「主要新興市場經濟體行長會議主席」

【12：32】蘋果將於香港時間周三凌晨1時舉行發布會，主題為「Wonderlust」，市場預期新手機iPhone 15、iOS 17、新智能手錶Apple Watch，以及其他產品。

【AAPL】蘋果周三凌晨1點發布會 市場有何預期？

【12：15】道指期貨跌8點，報35004點，標指期貨跌3點，報4536點，納指期貨跌5點，報15669點。

【10：10】【美國經濟】摩通戴蒙：相信美國經濟榮景存在多年是大錯誤 中美關係惡化礙摩通中國發展

【08：42】【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息 明年料減息約一個百分點

【08：02】【新股IPO︱ARM】Arm據報已獲超額認購10倍 或提前截止認購

【07：43】【美股業績︳ORCL】甲骨文季度收入、指引均遜預期 股價盤後跌9%

====以下為9月11日美股市況====

有聯儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文稱，儲局對於加息的立場正發生重要轉變，可能會在9月暫停加息，更加仔細審視未來的加息路徑。美股向好，道指升幅曾擴大至207點 ； 特斯拉（美：TSLA，Tesla）獲大摩唱好，股價升10.09%。

即睇美股收市：

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截至今晨4時（即收市），道指升87點，報34663點；標指升29點，報4487點；納指升156點或1.14%，報13917點；外電引述消息人士稱，日本軟銀旗下晶片設計公司ARM正進行IPO，已獲超額認購10倍。

蘋果周二料發布iPhone 15，股價漲0.7% ； 蘋果延長高通手機數據機晶片供應協議3年，高通升3.9%。



摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）認為，美國經濟表現良好，但仍然存在大量不確定因素。目前美國經濟依賴部分消費者手頭現金良多，以及工資上升所支持 ； 俄烏戰爭、多國預算開支上升導致債務增加等不明朗因素，可能對美國經濟構成重大衝擊。

雖然市場預期聯儲局下周議息會議將維持利率不變，但仍有近5成機會在年內上調利率，令債息上升憂慮持續升溫，美國2年期債息亦升至5厘關，10年期國債息率亦迫近4.3厘。摩根士丹利指，市場對美國經濟軟著陸的前景可能過於樂觀，又稱投資者應該購買美國主權債券，因即使經濟增長確實保持相對健康，隨著通脹可能繼續放緩，美債也可能受到支持。該行建議客戶買進5年期美國國債和30年期通脹保值債券。

巴克萊行政總裁認為，聯儲局的加息行動接近尾聲，美國的基本經濟趨勢正在復甦中。

紐約聯儲發布報告稱，8月份美國消費者的通脹預期大體穩定，但受調查者更加擔心自己的財務狀況，對就業市場也更為悲觀。美國8月一年期通脹預期從3.5%小幅上升至3.6%，三年期通脹預期從2.9%小幅下降至2.8%，五年期通脹前景從2.9%小幅上升至3.0%。

調查顯示，8月份美國消費者的通脹預期大體穩定，但受調查者更加擔心自己的財務狀況，對就業市場也更為悲觀。不過，消費者對自身財務狀況的看法變化較為明顯。紐約聯儲在一份聲明中表示， 人們對當前信貸狀況的看法和對未來狀況的預期都在惡化。

本周方面，市場聚焦CPI、PPI及零售銷售數據。另外，歐洲央行將會公布議息結果。

英倫銀行貨幣政策委員會成員凱瑟琳曼（Catherine Mann）暗示，她可能支持進一步加息以打擊通脹，這個態度與其他官員形成鮮明反差。

凱瑟琳曼周一晚間將在加拿大發表演講，其在預先準備的演講稿中提到，將利率維持在當前水平有可能導致通脹持續，最終可能不得不通過更艱難的取捨，才能解決問題。她呼籲決策者，冒政策收緊過緊的風險，以免陷入通脹長期居高不下的困境。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美8月CPI數據、料按年回升 歐央行議息結果周四出爐（附數據表）

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即市走勢︰

【00：35】路透調查：預計美國10年期國債收益率在12個月內將為3.50厘（目前為4.29厘）。29位策略師中有23位表示美國10年期國債收益率在當前周期已經達到峰值。

【00：05】跨境電商服務商Buyandship從Cool Japan基金獲得戰略投資，獲得了初始1000萬美元的B輪融資。

【23：35】歐股收市造好， 德股升0.4%， 法股升0.5%， 英股升0.2%， 泛歐STOXX 600指數升0.3%

【23：17】比特幣失守25000美元/枚，跌3.46%，創6月15日以來新低。

【23：17】因需求強勁，ARM美國IPO認購提前一天結束，但預計仍然要13日才會確定發行價。

【22：55】大摩唱好帶動Tesla股價急升超過7% 道指升192點 納指升0.7%

【22：37】Lithium Americas Corp.（LAC）維持超過6%漲幅，在標普500指數成分股中漲幅突出，研究報告和媒體報道暗示，該公司旗下位於美國的Thacker Pass項目可能是全球探明儲量最大的鋰礦之一。

【21：30】道指開市升157點 納指升0.9%，Tesla升逾5%

【18：35】美債息迫近4.3厘關 道指期貨升62點 納指期貨升0.5%

【18：10】【分析｜美股】分析師料美股短期波動 全因市場出現一個現象？

【16：52】【TSLA】大摩睇好Tesla Dojo超級電腦系統 股價盤前急彈近6%、目標價看400美元

【16：16】【日圓走勢】植田和男暗示日央行有可能結束負利率政策 日本10年期債息一度破0.7厘、日圓報146水平

【16：14】【中國市場】中國投資機會已消失？ 富蘭克林鄧普頓CEO：言過其實

【12：06】道指期貨跌2點，報34932點，標指期貨升3點，報4514點，納指期貨升26點或近0.2%，報15520點。

【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美國經濟已入轉捩點、CPI數據或令市場更波動 籲美股採防禦策略

【08：40】【美國經濟】耶倫︰愈來愈有信心美國經濟將會軟著陸

【08：21】【日圓走勢】植田和男暗示 日本央行有可能結束負利率政策、日圓報147水平

【07：30】美股上周五溫和上升，市場靜待下周公布最新通脹數據，投資者態度謹慎，道指早段曾漲127點， 納指升幅亦一度達0.7%，道指升75點或0.2%， 報34576點，納指升12點或0.1%，報13761點， 標指升6點， 報4457點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美滙升越105 道指升75點 納指靠穩 特斯拉跌逾1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩