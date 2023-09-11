【美股期貨】道指期貨跌2點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股周一於亞洲時段欠方向，道指期貨跌2點，納指期貨升26點或近0.2%。美國今日將會公布紐約聯儲1年通脹預期。本周方面，市場聚焦CPI、PPI及零售銷售數據。另外，歐洲央行將會公布議息結果。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美8月CPI數據、料按年回升 歐央行議息結果周四出爐（附數據表）

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即市走勢︰

【12：06】道指期貨跌2點，報34932點，標指期貨升3點，報4514點，納指期貨升26點或近0.2%，報15520點。

【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美國經濟已入轉捩點、CPI數據或令市場更波動 籲美股採防禦策略

【08：40】【美國經濟】耶倫︰愈來愈有信心美國經濟將會軟著陸

【08：21】【日圓走勢】植田和男暗示 日本央行有可能結束負利率政策、日圓報147水平

【07：30】美股上周五溫和上升，市場靜待下周公布最新通脹數據，投資者態度謹慎，道指早段曾漲127點， 納指升幅亦一度達0.7%，道指升75點或0.2%， 報34576點，納指升12點或0.1%，報13761點， 標指升6點， 報4457點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美滙升越105 道指升75點 納指靠穩 特斯拉跌逾1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩