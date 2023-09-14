【美股期貨】道指期貨升74點　納指期貨升0.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周四於亞洲時段向好，道指期貨升74點，納指期貨升70點或0.5%。美國今日將會公布上周初領失業救濟人數，8月先期零售銷售及核心零售銷售，8月PPI及核心PPI數據。另外，歐洲央行將公布議息結果。

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即市走勢︰

【12：07】道指期貨升74點，報34992點，標指期貨升14點，報4531點，納指期貨升70點，報15622點。

【12：07】【中歐角力】歐盟調查中國電動車補貼或須時9個月、Tesla或同受累 瑞銀反撐中資車？

【08：41】【手機大戰】白宮出聲關注中國蘋果禁令 認為是一種報復

【08：14】【美國經濟】談判仍存很大分歧 美國汽車工人聯合會將可能實施罷工

【07：44】【新股IPO︱ARM】Arm以51美元上限定價 集資近380億元

====以下為9月13日美股市況====

對於日前傳出中國限制國企及部份官員使用iPhone，中國外交部發言人毛寧表示：「中國沒有出台禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件」。白宮發言人首次對中國限制蘋果產品表達關切，稱注意到禁令報道，並認為這是一種報復。另法國監管機構指，蘋果手機iPhone 12電磁波輻射值超標，要求蘋果即日起停止在當地銷售該型號手機。蘋果（美：AAPL）股價收市跌1.2%，收報174.21美元。

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美股尾市個別發展，科技股維持升幅， 道指轉跌。投資者正在評估美國8月CPI數據，市場預期聯儲局下周可能暫停加息，美國前財長薩默斯警告股市風險不可忽視，稱經濟軟着陸機會率僅為三成。

美國8月CPI按年升3.7%，高於預期的3.6%，前值為3.2%，受累能源價格大升，按月CPI升0.6%，符預期，前值為0.2%。而核心CPI按年升4.3%，符預期，前值為4.7%，按月升0.3%，高於預期0.2%，前值為0.2%。

道指早段曾漲121點， 其後曾跌136點，本港時間今晨4時， 道指跌70點或0.2%， 報34575點； 納指升39點或0.3%， 報13813點； 標指升5點或0.1%， 報4467點。

焦點股方面，3M（美：MMM）急跌5.7%，收報101.05美元，拖累道指表現，3M首席財務總監表示，3M健康部門分拆將推遲至明年上半年，以令該業務的新CEO能更好地了解業務。同時預期2024年收入增長減慢，尤其是中國消費市場及電子產品需求減弱。

特斯拉（美：TSLA，Tesla）即市曾升2.8%高見274.98美元， 收市升1.4%，AI概念升勢持續，以及印度商務部長稱特斯拉計劃今年從印度採購價值17億至19億美元的零部件，並擬於印度建廠。

地緣政治風險升溫，金正恩與普京會面，俄羅斯表示將協助北韓發展導彈技術，日圓及韓圜下跌，美滙指數一度迫近105關， 即市曾升見104.96， 暫報104.76， 升0.1% ；美國10年期國債息率升穿4.3厘關後回順，暫報4.2524厘。

另一方面，底特律三大車廠與員工間的勞資糾紛遲未化解，若未能達成協議，三大車廠將於明日（14日）發動局部罷工。三大車廠通用汽車（GM）、福特汽車和Stellantis提出不超過16%的加薪幅度，工會則要求包括在新合約期間內平均46%的加薪、縮短工時並終止分級化的工資和福利制度。

摩根士丹利固定收益研究主管Vishwanath Tirupattur指，美國經濟第三季度增幅的急劇上升，是投資者需要忽略的一次性驅動事件，因為預期產出將會放緩，通脹將會下降，現時聯儲局已經做得足夠多，故估計當局將因而結束加息，認為投資者要轉向期限較長的債券。該行團隊預測美國10年期國債到年底目標為3.65厘。

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即市走勢︰

【04：10】據市場消息，軟銀旗下芯片設計公司ARM料將IPO發行價定為每股52美元， 即超過47至51美元的指導價區間。

【04：01】熱門中概股普跌，納斯達克金龍中國指數初步收跌0.6%，成分股億咖通科技漲20%，蔚來跌超4%，小鵬汽車跌超3%，嗶哩嗶哩跌超2%，騰訊音樂跌超1%，阿里巴巴、理想汽車、富途控股、網易、百度、京東、愛奇藝小幅下跌。

【04：00】美股三大指數個別發展， 熱門科技股造好，亞馬遜漲超2%，英偉達、特斯拉、微軟漲超1%，蘋果跌超1%。航空旅遊、郵輪及娛樂板塊跌幅居前，美國航空、Netflix跌超5%，聯合大陸航空、夏威夷控股跌超3%，嘉年華郵輪、福克斯公司跌超2%。

【03：54】特斯拉首席執行官馬斯克向媒體表示，在人工智能方面可能會出現某種形式的監管機構。較早時，馬斯克參加國會參議院多數黨領袖舒默舉辦的人工智能洞察論壇，該活動還邀請當前AI領域的領導者，包括OpenAI的CEO阿爾特曼、谷歌CEO皮查伊等，但媒體和公眾不得進入。

【03：15】消息人士稱，預計英國芯片設計公司Arm的IPO定價將高於發行價區間，最高可達每股52美元，這將使Arm估值接近540億美元。

【02：56】標普500指數轉跌，Netflix（NFLX）跌超5.1%，惠普（HPQ）跌近2%，通用電氣（GE）跌1.7%。

【02：31】紐約10月原油期貨收跌0.32美元，跌幅0.36%，報88.52美元/桶。

【02：19】據CoinTelegraph：歐洲議會以壓倒性多數投票支持DAC8加密貨幣稅收報告規則。去年，歐盟委員會提議建立一個報告框架，要求加密資產服務提供商報告歐盟客戶進行的交易。這將有助於稅務機關跟蹤加密資產的交易及其收益，從而降低稅務欺詐和逃稅的風險。

【02：03】Semafor援引谷歌報道，由於對招聘專員的需求量放緩，谷歌將在全球招聘團隊裁員數百人。谷歌拒說明受影響的招聘員工百分比，但表示計劃留用絶大部分。該報道稱谷歌將向受影響的員工提供新職介紹服務和遣散費。

【02：03】美國8月政府預算盈餘893億美元，根據美國最高法院7月判決，官員們8月在財政收入中增加3190億美元， 較2022年同期的預算赤字擴大出現逆轉。

【01：59】市場消息：美國特拉華州地區法官批准一項命令，允許破產的加密交易所FTX出售數十億美元的加密貨幣。

【01：57】紐約10月黃金期貨收跌0.14%，報1914.40美元/盎司。12月黃金期貨收跌0.13%，報1932.50美元/盎司。

【01：10】美國30年期國債收益率上漲0.10個基點至4.347厘。

【01：04】意大利總理梅洛尼預計徵收銀行業暴利稅，將為財政帶來30億歐元的資金流入。

【01：02】美國財政部拍賣200億美元30年期國債，得標利率4.345厘， 逼近2011年5月12日4.380厘的水平（8月10日為4.189厘），投標倍數2.46（前次為2.42）。

【00：21】美國30年期國債價格刷新日高，其收益率則跌超1.6個基點，刷新日低至4.3338厘，美國財政部即將發行200億美元國債。

【23：58】Netflix首席財務官表示，公司將長期參與遊戲行業，已發佈70款遊戲。

【23：36】摩根大通資產管理部門預計在當前周期內，聯儲局不會再有進一步的加息。

【23：35】歐股收市偏軟，德股跌0.4%， 法股跌0.4%， 英股跌1點， 泛歐STOXX 600指數跌0.3%

【23：22】據市場消息， 亞馬遜（AMZN）推出生成式人工智能，幫助賣家撰寫產品描述。

【23：22】野村由Andrzej Szczepaniak牽頭的經濟學家表示， 放棄歐洲央行將按兵不動的預期，轉而預計歐央行將於9月14日加息25個基點。但歐元兌美元可能會跌向1.05

【22：21】蘋果跌超1% 法國監管部門下令暫停銷售iPhone 12，原因是該型號手機電磁波輻射值超標

【22：17】特斯拉（TSLA）漲超1%，報270.26美元。印度商務部長稱特斯拉計劃今年從印度採購價值17億至19億美元的零部件，並擬於印度建廠。

【21：30】市場消息：馬斯克在美國參議院科技CEO峰會上稱，人工智能是一把雙刃劍。

【21：30】8月CPI略高於預期 中國外交部澄清無禁用iPhone 道指升97點 納指升0.3%，Tesla升超過1%

【19：58】對於日前傳出中國限制國企及部份官員使用iPhone，中國外交部發言人毛寧表示：「中國沒有出台禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件」。蘋果盤前升0.1%。

【17：06】【新股IPO】Birkenstock入表申請美國上市、估值料達60億美元 《Barbie》熱潮讓Birkenstock再度人氣急升

【16：13】【中國市場】歐盟對中資電動車企啟動反補貼調查 「歐洲歡迎競爭，但不是惡性競爭」

【15：26】【家族辦公室】花旗私銀：亞太區家辦未來12個月最看好4類投資 近半預計回報達10%至15%

【13：00】【債王爭議】岡拉克反擊格羅斯：從不想要「新債王」頭銜 反批「已退休10年仍試圖指點江山很可悲」

【12：22】【幣安風暴】幣安美國CEO離職 傳裁員3分之1

【12：06】道指期貨跌67點，報34929點，標指期貨跌8點，報4505點，納指期貨跌22點或0.1%，報15478點。

【12：02】【TSM】台積電美國建廠遭遇挫折 擬擴大在日本建廠的可能性

【11：25】【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年 兩代iPhone主要規格有何差別？

【10：24】【中美關係】SEC前主席：美國大型企業應披露中國風險敞口 讓投資者了解潛在風險

【08：57】【美國加息】「新債王」岡拉克︰聯儲局明年上半年開始減息

====以下為9月12日美股市況====

蘋果公司在秋季發布會上推出新款iPhone 15手機，最平6,899港元入手，周五晚起預售；iPhone 15 Pro和15 Pro Max則採用A17 Pro晶片，採用3納米製程。

瑞銀此前調低新iPhone出貨量，指蘋果面對中國經濟和華為新機等風險，蘋果周二股價受壓，收跌1.7%。

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美國今晚公布CPI通脹數據，市場觀望油價上升對通脹的影響，油價收市再升近2%，布蘭特期油更高企92美元水平。美股反覆偏軟，截至今晨4時（即收市），道指跌17點，報34645點；標指跌25點，報4461點；納指跌144點1.04%，報13773點。

美國眾議院院長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示將以腐敗指控為由，正式啟動對現任總統拜登的彈劾調查。共和黨人一直在調查其子亨特拜登的海外商業事務，拜登有否從中干預，或從中得益。美國總統明年大選，這將成為大選的前哨戰，增加大選變數。

美股今年再度現牛市，美銀對全球基金經理的調查顯示，全球股票配置處於17個月高位，表明投資者情緒不再極度看空。但投資者同時亦沒有看升，因為股票依然屬低配選項，現金水平也在上升。

美滙指數回升，暫報104.77；美債息繼續受制4.3厘關，暫報4.281厘。高盛行政總裁所羅門（David Solomon）認為，美國經濟可能免於陷入衰退，但通脹將較市場預期更頑固。

美銀策略師Michael Hartnett等策略師稱，受訪者對中國政策持懷疑態度，只有15%預計會出台財政政策「火箭砲」，又指投資者認為中國房地產市場是下一次全球信貸事件的首要風險源頭。

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即市走勢︰

【01：00】【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場 iPhone 15最平6,899港元入手 周五晚起預售

【22：50】觀望蘋果凌晨1點新iPhone發布會 蘋果跌1% 道指跌58點 納指跌0.5%

【21：30】道指跌81點 納指跌0.4%，英偉達跌1% 蘋果將舉行發布會

【18：25】道指期貨跌45點，蘋果將舉行發布會。

【17：42】【美國經濟】債王格羅斯：岡拉克不配當「新債王」 其公司資產規模像歐洲小國

【16：15】【金管局】余偉文獲委任國際結算銀行「主要新興市場經濟體行長會議主席」

【12：32】蘋果將於香港時間周三凌晨1時舉行發布會，主題為「Wonderlust」，市場預期新手機iPhone 15、iOS 17、新智能手錶Apple Watch，以及其他產品。

【AAPL】蘋果周三凌晨1點發布會 市場有何預期？

【12：15】道指期貨跌8點，報35004點，標指期貨跌3點，報4536點，納指期貨跌5點，報15669點。

【10：10】【美國經濟】摩通戴蒙：相信美國經濟榮景存在多年是大錯誤 中美關係惡化礙摩通中國發展

【08：42】【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息 明年料減息約一個百分點

【08：02】【新股IPO︱ARM】Arm據報已獲超額認購10倍 或提前截止認購

【07：43】【美股業績︳ORCL】甲骨文季度收入、指引均遜預期 股價盤後跌9%

====以下為9月11日美股市況====

有聯儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文稱，儲局對於加息的立場正發生重要轉變，可能會在9月暫停加息，更加仔細審視未來的加息路徑。美股向好，道指升幅曾擴大至207點 ； 特斯拉（美：TSLA，Tesla）獲大摩唱好，股價升10.09%。

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截至今晨4時（即收市），道指升87點，報34663點；標指升29點，報4487點；納指升156點或1.14%，報13917點；外電引述消息人士稱，日本軟銀旗下晶片設計公司ARM正進行IPO，已獲超額認購10倍。

蘋果周二料發布iPhone 15，股價漲0.7% ； 蘋果延長高通手機數據機晶片供應協議3年，高通升3.9%。



摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）認為，美國經濟表現良好，但仍然存在大量不確定因素。目前美國經濟依賴部分消費者手頭現金良多，以及工資上升所支持 ； 俄烏戰爭、多國預算開支上升導致債務增加等不明朗因素，可能對美國經濟構成重大衝擊。

雖然市場預期聯儲局下周議息會議將維持利率不變，但仍有近5成機會在年內上調利率，令債息上升憂慮持續升溫，美國2年期債息亦升至5厘關，10年期國債息率亦迫近4.3厘。摩根士丹利指，市場對美國經濟軟著陸的前景可能過於樂觀，又稱投資者應該購買美國主權債券，因即使經濟增長確實保持相對健康，隨著通脹可能繼續放緩，美債也可能受到支持。該行建議客戶買進5年期美國國債和30年期通脹保值債券。

巴克萊行政總裁認為，聯儲局的加息行動接近尾聲，美國的基本經濟趨勢正在復甦中。

紐約聯儲發布報告稱，8月份美國消費者的通脹預期大體穩定，但受調查者更加擔心自己的財務狀況，對就業市場也更為悲觀。美國8月一年期通脹預期從3.5%小幅上升至3.6%，三年期通脹預期從2.9%小幅下降至2.8%，五年期通脹前景從2.9%小幅上升至3.0%。

調查顯示，8月份美國消費者的通脹預期大體穩定，但受調查者更加擔心自己的財務狀況，對就業市場也更為悲觀。不過，消費者對自身財務狀況的看法變化較為明顯。紐約聯儲在一份聲明中表示， 人們對當前信貸狀況的看法和對未來狀況的預期都在惡化。

本周方面，市場聚焦CPI、PPI及零售銷售數據。另外，歐洲央行將會公布議息結果。

英倫銀行貨幣政策委員會成員凱瑟琳曼（Catherine Mann）暗示，她可能支持進一步加息以打擊通脹，這個態度與其他官員形成鮮明反差。

凱瑟琳曼周一晚間將在加拿大發表演講，其在預先準備的演講稿中提到，將利率維持在當前水平有可能導致通脹持續，最終可能不得不通過更艱難的取捨，才能解決問題。她呼籲決策者，冒政策收緊過緊的風險，以免陷入通脹長期居高不下的困境。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美8月CPI數據、料按年回升 歐央行議息結果周四出爐（附數據表）

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即市走勢︰

【00：35】路透調查：預計美國10年期國債收益率在12個月內將為3.50厘（目前為4.29厘）。29位策略師中有23位表示美國10年期國債收益率在當前周期已經達到峰值。

【00：05】跨境電商服務商Buyandship從Cool Japan基金獲得戰略投資，獲得了初始1000萬美元的B輪融資。

【23：35】歐股收市造好， 德股升0.4%， 法股升0.5%， 英股升0.2%， 泛歐STOXX 600指數升0.3%

【23：17】比特幣失守25000美元/枚，跌3.46%，創6月15日以來新低。

【23：17】因需求強勁，ARM美國IPO認購提前一天結束，但預計仍然要13日才會確定發行價。

【22：55】大摩唱好帶動Tesla股價急升超過7% 道指升192點 納指升0.7%

【22：37】Lithium Americas Corp.（LAC）維持超過6%漲幅，在標普500指數成分股中漲幅突出，研究報告和媒體報道暗示，該公司旗下位於美國的Thacker Pass項目可能是全球探明儲量最大的鋰礦之一。

【21：30】道指開市升157點 納指升0.9%，Tesla升逾5%

【18：35】美債息迫近4.3厘關 道指期貨升62點 納指期貨升0.5%

【18：10】【分析｜美股】分析師料美股短期波動 全因市場出現一個現象？

【16：52】【TSLA】大摩睇好Tesla Dojo超級電腦系統 股價盤前急彈近6%、目標價看400美元

【16：16】【日圓走勢】植田和男暗示日央行有可能結束負利率政策 日本10年期債息一度破0.7厘、日圓報146水平

【16：14】【中國市場】中國投資機會已消失？ 富蘭克林鄧普頓CEO：言過其實

【12：06】道指期貨跌2點，報34932點，標指期貨升3點，報4514點，納指期貨升26點或近0.2%，報15520點。

【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美國經濟已入轉捩點、CPI數據或令市場更波動 籲美股採防禦策略

【08：40】【美國經濟】耶倫︰愈來愈有信心美國經濟將會軟著陸

【08：21】【日圓走勢】植田和男暗示 日本央行有可能結束負利率政策、日圓報147水平

【07：30】美股上周五溫和上升，市場靜待下周公布最新通脹數據，投資者態度謹慎，道指早段曾漲127點， 納指升幅亦一度達0.7%，道指升75點或0.2%， 報34576點，納指升12點或0.1%，報13761點， 標指升6點， 報4457點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美滙升越105 道指升75點 納指靠穩 特斯拉跌逾1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩