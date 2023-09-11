【華為回歸】Mate 60 Pro、Mate 60一機難求？　華為兩款新機再次秒殺

▲ 華為即使以「未發布先開售」方式回歸市場，推出多款新機預購，每次幾乎都是幾秒鐘內售罄。

華為上周接連在內地開售Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+及新摺機Mate X5，搶先蘋果（Apple）發布新iPhone 15系列。華為即使以「未發布先開售」方式推出新機預購，每次幾乎都是幾秒鐘內售罄。

內地科技媒體《IT之家》引述華為消息報道，華為已啟動全面回歸全球手機市場計劃，下一步還會啟動海外市場。今年手機出貨量目標，由年初的3,000萬部上調至3,800萬部。

自9月3日下午6時08分開始，華為已多次進行Mate 60全系列銷售，幾乎每次都是幾秒鐘內售罄，深圳、廣州、上海、北京等地的華為門市亦出現排隊預購人潮。

華為連日來分別多次於下午6時08分、上午10時08分等時間，於官方商城開售Mate 60 Pro和Mate 60全系列，惟屢次在開售數秒內就顯示新機售罄。

可到專門店排隊預購 惟須留意各店最新公布

值得一提的是，雖然華為多次在網上開放預訂也是秒速售罄，可是華為日前亦同時開放線下預購，消費者可到內地華為專門店排隊並以1,000人民幣預訂（惟最新預購情況，須留意各專門店最新公布），各機款每人只限預訂一部，以香港身份證登記也可預訂。

至於何時到貨以及最終能否成功預購，則有待官方通知。

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責任編輯：張寶燕

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