【內房危機】碧桂園跌7%、再失守1元　逾百億債務展期表決倒數

▲ 【內房危機】碧桂園逾百億債務展期表決倒數

碧桂園 （02007） 周一股價一度失守1元，半日跌6.5%，收報1元，成交逾8億元。碧桂園月初完成首項債務延期後，而今日（11日）晚上10時，公司再有8家境內債券截止展期表決，涉及債務本金規模約108億元人民幣，成為碧桂園能否再次避開債務違約的最新考驗。

據彭博數據資料，碧桂園即將到期的8項債務之中，以「21碧地03」最為急切，如未能獲得展期，碧桂園須於本周四支付14.35億元人民幣的本金。碧桂園據報尋求債權人同意延期3年。

碧桂園月初成功支付到期美元債利息，並為本月本金到期的境內債「16碧園05」達成展期協議，令公司保留未違約的清白之身。

即使8項債務全數獲展期，碧桂園本月尚有多項債務即將到期支付利息，包括兩筆境內債、三筆離岸債，涉及利息金額約3160萬美元。

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