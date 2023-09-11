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【AI之戰】Meta正開發新AI模型　聊天機械人無需經外部平台訓練

科技 11:55 2023/09/11

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科技巨頭Meta過去積極於人工智能（AI）領域發展，先前已針對不同工作需要開發AI模型，如翻譯模型SeamlessM4T和編程模型Code Llama等，以及透過最新的大型語言模型LLaMA2，與ChatGPT等生成式AI競爭。據華爾街日報報道，Meta將在明年初訓練更新的大型語言模型，同樣免費讓公司用以創建AI工具。

報道指，Meta一直搶購AI芯片及建立數據中心以研發更強大的聊天機械人，盼有望與OpenAI旗下的GPT-4齊名。Meta持續購入更多Nvidia H100 AI訓練芯片，正提升其基礎建設，以便此後不用再依靠Microsoft的Azure雲端平台訓練新聊天機械人。

【AI狂潮】科幻動漫主角　化身AI提供服務

【AI狂潮】ChatGPT有新模型？　OpenAI首場開發者大會　11月初舉辦

Meta早前亦成立小組，加快創建能模仿人類表達模式的AI工具。另據6月流出與Instagram聊天機械人功能有關消息，提到Meta正測試擁有30種性格的AI，外媒推斷可能是有傳會在本月底推出的AI「人物角色」。

儘管在斷推出新AI工具，Meta在AI圈子內仍面對激烈競爭。近日外媒內述消息透露，Apple以數百萬美元開發的「Ajax」，被視為比GPT-4更強大的模型；Microsoft和Google亦在不斷擴大其AI應用範疇。

責任編輯：歐朗欣

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