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【可持續發展】安本羅進才：ESG為長達30年的投資主題　亞洲及新興市場是改變核心區

股市 11:36 2023/09/11

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【可持續發展】安本羅進才：ESG為長達30年的投資主題　亞洲及新興市場是改變核心區

香港出現大暴雨，令減緩和適應氣候變化更受關注。安本亞洲信貸主管羅進才接受本報專訪時表示，機構投資者普遍都明白及了解可持續發展的重要性，零售投資者看法則較分化，雖然無人能完全確認氣候變化未來路向是怎樣，但可肯定的是ESG為長達10年甚至30年的投資主題，長遠ESG的投資規模將相當大，而且具影響力。

亞洲投資者傾向先關注基金回報及表現

羅進才表示，全球各地政府都努力推動可持續發展政策，主權基金、退休基金、保險公司等機構投資者亦熱衷於ESG投資主題，並關注政府如何推動可持續發展政策，希望了解更多氣候變化的風險及應對措施。

整體來看，歐洲投資者較對ESG投資的鍾情度較高，亞洲投資者則較參差，他們傾向先關注基金的回報及表現。

「亞洲及新興市場是氣候變化中，最需要改變的核心地區，故此投放資金於氣候變化主題時，應將資金放在擁有確實轉型計劃的高碳排放企業，這樣才能為全球氣候變化作出貢獻。」

基金有3大投資主題

羅進才現時管理安本氣候轉型債券基金，他歸納出基金3大投資主題。（1）為氣候變化提供解決方案的企業，（2）高碳排放企業，（3）應對氣候變化方案企業。

現時基金投資組合中，約60%為發達國家債券，40%為新興市場債券，基金會根據內部設定的評估標準，選擇合適的投資標的。羅進才承認，組合內的投資級別債券佔比較高，除因安全度較高，投資風險較低，要推動公司進行氣候變化相關的轉型，需要有穩健的財政狀況才能逐步推進。

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開市追揸沽

記者：陳韻妍

可持續發展 ESG 債券 基金 氣候暖化 暴雨 香港 新興市場
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