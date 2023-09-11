【華為回歸】小米股價曾跌半成　華為據報計劃全面重返全球手機市場

▲ 【華為回歸】華為據報計劃全面重返全球手機市場

華為接連在內地開售3款新智能手機Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+及摺疊新機Mate X5，內地科技媒體《IT之家》引述華為消息指，華為已啟動全面回歸全球手機市場計劃，下一步將啟動海外市場。華為重返智能手機市場之下，小米 （01810） 今早股價跑輸大市，一度跌半成，低見11.26元，最新跌4.2%，報11.4元，即市成交逾8億元。

該報道指，華為已將今年手機出貨量目標，由年初的3,000萬部上調至3,800萬部，並已經完成2,000萬部。天風證券分析師郭明錤預測，在尚未完成的1,800萬部中，Mate 60 Pro可能佔550萬至600萬部。

華為再突發預售全新折疊手機Mate X5、Mate 60 Pro+，3款新機規格有何分別？可見【下一頁】

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編輯：麥德銘