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【分析｜華為】華為據報擬重返全球手機市場　小米股價曾跌半成、美資行料iPhone更傷？

股市 14:28 2023/09/11

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【華為回歸】華為據報計劃全面重返全球手機市場

華為接連在內地開售3款新智能手機Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+及摺疊新機Mate X5，內地科技媒體《IT之家》引述華為消息指，華為已啟動全面回歸全球手機市場計劃，下一步將啟動海外市場。華為重返智能手機市場之下，小米 （01810） 今早股價跑輸大市，一度跌半成，低見11.26元，午後跌幅收窄至約3%，新報11.54元，即市成交逾11億元。

該報道指，華為已將今年手機出貨量目標，由年初的3,000萬部上調至3,800萬部，並已經完成2,000萬部。天風證券分析師郭明錤預測，在尚未完成的1,800萬部中，Mate 60 Pro可能佔550萬至600萬部。

華為再突發預售全新折疊手機Mate X5、Mate 60 Pro+，3款新機規格有何分別？可見【下一頁】

富瑞：華為未來1年可出貨逾1500萬部　iPhone更受影響

富瑞最新發表研究報告指，以該行從銷售渠道所獲消息，華為8月最後一周開售華為Mate 60 Pro後，在內地市場的新智能手機銷售佔比已升2至3個百分點，雖然目前主要蠶食Android 手機市佔率，但該行仍相信iPhone 是最受累於華為重返市場的廠商。

富瑞引述內媒指，Mate 60 Pro 首5天銷量已逾80萬部，而該行從供應鏈消息得知，華為或在下半年備貨達1000萬部，預計系列手機在12個月至15個月銷售周期的總銷量達到1500萬至2000萬部。

隨華為乘勝再推兩部新智能手機，富瑞料其市佔率在未來數周將急速上升，以其旗艦機定位，iPhone內地表現將首當其衝。

對於上周外電傳出中國官員或國企限制員工使用iPhone，富瑞稱雖然目前無法證實消息，但認為即使屬實對iPhone銷量衝擊有限。

在公務員層面，內地公務員人數約700萬，高級官員早已獲分配工作用手機，且以本土品牌為主；在國企層面，內地國企員工共5600萬人，平均年薪11.6萬元人民幣，意味大部分受聘員工都難以負擔iPhone，即使以首20%高薪企業員工，並非每人都在處理敏感工作，實際影響iPhone 銷量規模依然有限。

開市追揸沽

相關文章：

【AAPL】iPhone 15發布前夕　郭明錤：華為回歸手機市場可促蘋果更積極創新

【分析】華為新旗艦手機Mate 60 Pro熱賣　天風國際郭明錤估計出貨量達呢個數？

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編輯：麥德銘

港股 小米集團－W（01810） 智能手機 小米 華為 Mate
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