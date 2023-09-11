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【分析】新地股價周一重挫一成　原來源於業績報告內的一句話？

股市 11:27 2023/09/11

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【分析】新地股價周一重挫一成　原來源於業績報告內的一句話？

新鴻基地產 （00016） 周一股價大跌一成，低見77.1元。擁有大量投資物業的新地，現金流相當充裕，為何股價會急跌？這主要源於業績報告內的一句話，「集團在未來將緊守其股息政策，分派其基礎溢利的40%至50%為股息。」

新地未來實際股息將會較去年為少

以基礎溢利計算，新地去年派息4.95元，以上周四收市價計，現價股息率約5.6厘，派息比率為60%。不過，新地表明，未來會改變派息政策，以目前具挑戰性的環境來看，新地降低派息比率至40%至50%為，幾乎可以肯定，新地未來實際股息將會較去年為少，因此新地股價受壓，不足為奇。

值得注意的是，過去新地在港的物業發展利潤率逾40%，惟去年已降至約35%水平，反映低成本的土地儲備已差不多消耗完。新地管理層在分析員會議上承認，未來物業發展的利潤率有下行壓力，因低成本土儲已愈來愈少，難維持昔日高利潤率水平。

昔日將回饋股東為重點的政策不再

從新地派息政策的轉變來看，反映管理層由昔日將回饋股東為重點，變為更着重於評級機構及銀行對集團財政狀況的看法，傾向於環球經濟充斥不確定性下，採取審慎財政政策。

新地在業績公告中亦承認，環球經濟充滿挑戰，經營環境不明朗，新地會在補充土地儲備時採取選擇性的策略，嚴格控制資本支出，新項目準備就緒後便立即推出市場，並加快推售已落成的待售單位及非核心物業，務求帶來持續的現金流。

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相關文章：【業績｜新地系】新鴻基地產全年基礎溢利跌16.7%、受累物業銷售溢利減少　維持末期息每股3.7元、股價挫近11%

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記者：陳韻妍

港股 個股分析 派息 派息比率 新鴻基地產（00016） 新地
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