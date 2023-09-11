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【分析】直言張勇全退令市場驚訝　高盛撐阿里巴巴6大關鍵利好未變？

股市 11:07 2023/09/11

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【分析】直言張勇全退令市場驚訝　高盛撐阿里巴巴6大關鍵利好未變？

阿里巴巴 （09988） 高層換班，原董事會主席兼CEO張勇原訂將轉為專心領導阿里雲，但最新卻宣布辭任阿里雲CEO，要由阿里巴巴新任CEO吳泳銘兼任。阿里巴巴人事突變卦，高盛最新分析報告直言，張勇出走阿里雲令市場驚訝，投資者將會關注阿里巴巴更多解釋和更新，以了解集團最新組織策略和子企資本市場行動會否受影響。不過，高盛相信阿里巴巴6大關鍵利好未有改變，維持「確信買入」名單。

高盛首先指出，阿里巴巴、阿里雲新任CEO吳泳銘具有深厚技術背景，曾是阿里巴巴B2B、淘寶和支付寶首席技術官（CTO），亦相信阿里巴巴現有管理團隊會繼續實行3年反擊計劃，專注令淘寶天貓重新加快增長。

張勇退出核心管理層、不再任阿里雲CEO 設立科技基金、獲阿里投資10億美元，可見【下一頁】

高盛分析，阿里巴巴具有6大潛在利好，包括：

  •  淘寶天貓3年反擊計劃
  •  內地潛在推出刺激消費政策
  •  廣告技術年內升級，尤其是淘寶上月革新商戶工具為近年最大規模升級，料從本季起就可提升CMR收入
  •  生成式人工智能，料阿里巴巴將可推出相應應用
  •  潛在納入港股通
  •  架構重組和回購帶來的股東回報

高盛續指，阿里巴巴目前市值約2300億美元，只是阿里雲與淘寶天貓NOPAT（稅後凈經營利潤）的5倍，而且有逾500億美元淨現金，計及其他子企業務價值，推算阿里巴巴未來12個月目標價為134港元（ADR目標價為138美元）。

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編輯：麥德銘

大行報告 美股 港股 阿里巴巴－SW（09988） 張勇 阿里雲 天貓 淘寶
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