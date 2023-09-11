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西班牙足總主席涉強吻女球員 近一個月後辭職

環球社會熱點 11:06 2023/09/11

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西班牙足總（RFEF）主席魯比爾斯（Luis Rubiales）被指強吻女足世界盃奪冠主力艾莫素（Jenni Hermoso），遭停職及面臨刑事訴訟。魯比爾斯時隔近一個月宣布辭職，更指堅持不會有利於西班牙球壇。

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魯比爾斯接受TalkTV採訪的片段於周日（10日）流出，他向主持摩根（Piers Morgan）表明自己會辭職。

他透露曾與父親和女兒討論事件，家人都認為他在此事中沒有問題。親友都支持他必須保住尊嚴繼續生活。

魯比爾斯其後發表聲明，宣布他決定辭去RFEF主席和歐洲足協執委會副主席的職務，指他遭到國際足協（FIFA）停職加上針對他的訴訟，明顯無法繼續工作。

他更表示，就算他試圖堅持等待，也不會為RFEF或西班牙球壇帶來任何積極結果。

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他表明決定辭職，是因為他相信自己離開將有助於西班牙、葡萄牙和摩洛哥聯合申辦2030年世界盃的穩定性。

魯比爾斯計劃洗清罪名，稱他相信真理，也將竭盡全力確保真理獲勝。即使他的親友遭受許多謊言和過度迫害的影響，他仍相信公眾會知道真相。

西班牙檢察官辦公室表示，艾莫素提供的證詞將盡快得到處理。根據當地最近通過的性同意法，如魯比爾斯被判性侵犯罪成，將面臨罰款或監禁高達4年。

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責任編輯：鄭錦玲

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