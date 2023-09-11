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【俄烏戰爭】美軍高官指天氣阻礙 烏軍反攻或僅剩30日

環球政治 10:48 2023/09/11

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美國軍方高官﹑參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）日前受訪時透露，烏克蘭軍隊的反攻可能只剩30日時間，因為天氣漸漸變冷將阻礙攻勢速度。但米利強調，現時稱烏軍反攻失敗仍為時尚早。

【俄烏戰爭】馬斯克曾下令關閉Starlink 阻烏攻克里米亞 【下一頁】

米利周日（10日）接受英國廣播公司訪問時指出，變冷的天氣使烏軍推進更困難，估計能夠維持現時攻勢的日子介乎30日至45日。

同時，米利承認烏軍反攻速度比預期緩慢，激戰仍然持續發生，但強調烏軍正取得穩定進展。他亦表明，早已表明俄烏戰爭將是長期戰事，而且傷亡狀況嚴重。

不過，米利重申現時指反攻失敗為時過早，烏軍仍在戰線取得穩定進展，戰爭未結束。惟他指烏軍目標仍未達到。

【G20峰會】5大要點達共識 各國克服分歧 【下一頁】

英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）在同一訪問中表示，認為「烏克蘭正在勝利，俄羅斯步向戰敗。」他指俄軍目標征服及控制烏克蘭，但現時已經失敗，認定俄方已失敗。

拉達金稱烏軍反攻收復一半被俄羅斯佔領，呼籲國際社會向俄羅斯施加經濟及外交壓力，指俄國正因此承受巨大壓力。

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責任編輯：吳漢培

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