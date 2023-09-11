【券商點睇】礦產量持續快速增長 紫金礦業受惠海外高通脹環境

國泰君安報告指，紫金礦業（02899）的礦產品產量保持快速增長，但盈利能力受到金屬價格波動和成本上升的影響。上半年，公司礦產銅、礦產金、礦產鋅和礦產銀產量分別按年增長14%、20%、5%和11%。期內，銅、黃金、鋅、銀的均價變動分別為-8%、10%、-33%及6%。

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另一方面，紫金礦業處於快速擴張階段，現有礦山擴產和新收購礦山採礦量增加為其提供了支撐。公司擁有銅資源量7,500萬噸，黃金資源量3,100噸，將為公司未來的發展和現金流提供強有力的支持。此外，海外通脹中樞自2023年起上行是大勢所趨，銅價和金價有望維持高位。公司擁有多個優質銅、金礦，且仍在不斷擴張，使得公司具有吸引力。

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國泰君安考慮到金屬價格波動，以及通脹導致公司海外礦山生產成本上升，下調2023至2024年每股盈利預測至0.86元人民幣、1.05元人民幣，並新增2025年每股盈利預測1.28元人民幣。該行認為，公司銅及黃金資產在高通脹時期具有吸引力，因此維持公司「買入」的投資評級，並維持15.7元的目標價。

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責任編輯：林衛