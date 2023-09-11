【券商點睇】上半年利潤低於預期 中國飛鶴需求仍在低位

海通國際認為，中國飛鶴（06186）上半年收入符合預期，但利潤低於預期。期內，雖然去年為低基數，但今年公司仍持續去庫存，收入基本持平；純利按年下跌24.8%，若剔除原生態牧業生物資產減值增量影響，內生純利仍雙位數下降，主因市場競爭激烈，費用仍在高位。

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報告指，公司毛利率下行，上半年毛利率為65.3%，按年減少2.3個百分點。毛銷差明顯承壓，主因需求在低位，供給收縮亦弱於預期，市場競爭激烈程度超出預計，行業主要廠商均出現價盤不穩、促銷較多的現象。

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基於競爭激烈程度超預期，海通國際調減盈利預測，預計中國飛鶴2023至2025年收入按年變幅為-0.2%、6.9%和8%；純利變幅為-13.9%、26.4%及10.3%。同時，該行給予公司2024年市盈率估值為10倍，目標價為6.4元，維持「優於大市」評級。

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責任編輯：林衛