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【券商點睇】上半年利潤低於預期 中國飛鶴需求仍在低位

股樓投資 10:10 2023/09/11

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海通國際認為，中國飛鶴（06186）上半年收入符合預期，但利潤低於預期。期內，雖然去年為低基數，但今年公司仍持續去庫存，收入基本持平；純利按年下跌24.8%，若剔除原生態牧業生物資產減值增量影響，內生純利仍雙位數下降，主因市場競爭激烈，費用仍在高位。

【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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報告指，公司毛利率下行，上半年毛利率為65.3%，按年減少2.3個百分點。毛銷差明顯承壓，主因需求在低位，供給收縮亦弱於預期，市場競爭激烈程度超出預計，行業主要廠商均出現價盤不穩、促銷較多的現象。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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基於競爭激烈程度超預期，海通國際調減盈利預測，預計中國飛鶴2023至2025年收入按年變幅為-0.2%、6.9%和8%；純利變幅為-13.9%、26.4%及10.3%。同時，該行給予公司2024年市盈率估值為10倍，目標價為6.4元，維持「優於大市」評級。

【同場加映】溫股知新：政策加快推出 經濟仍需力谷

溫股知新

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責任編輯：林衛

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目標價 中國飛鶴（06186） 港股 中國

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