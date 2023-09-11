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【券商點睇】長期成長確定性增強 美團自身護城河穩固

股樓投資 10:08 2023/09/11

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天風證券報告指出，美團（03690）上季收入按年升33.4%，略高於市場預期。 期內，經營淨利潤 按年實現扭虧為盈，Non-IFRS淨調整經營淨利潤約76.6億元（人民幣，下同），毛利率37.4%，毛利率提升主要因外賣及閃購業務運力充足，單位經濟效益提升，本地消費復甦帶動收入端。

【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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報告又指，核心本地商業盈利持續釋放，第二季按年上升39.2%至512億元，其中配送服務收入增長27.7%；佣金收入上升47.5%；在綫營銷收入增長40.4%。期內，即時配送交易筆數達54億筆，按年增31.6%。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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天風證券指出，美團點評或將顯著受益於綫下流量的恢復，較抖音本地生活，美團點評的核心競爭力在於強大的商戶基礎以及積累數十年的用戶的真實評價，現時看來自身護城河依然穩固。現階段，美團估值歷史相對底部，外賣業務壁壘穩固，外部競爭格局逐步清晰， 維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：政策加快推出 經濟仍需力谷

溫股知新

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責任編輯：林衛

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美團－W（03690） 目標價 買入 港股 中國

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【券商點睇】上半年利潤低於預期 中國飛鶴需求仍在低位

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