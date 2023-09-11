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SENS Studio 15年品牌　家庭攝影套餐只需$888起

都會情報 10:00 2023/09/11

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於觀塘、太古、荃灣及旺角均設有分店的SENS Studio成立15周年，從開業至今榮獲多個品牌大獎，為數萬個家庭紀錄每個珍貴時刻，提供情侶照、婚禮照、懷孕照、初生嬰兒、一歲生日照、畢業相、三代同堂、家庭婚紗等攝影服務。
▲觀塘分店場景：波希米亞、秘密花園、探索外太空、工業風貨櫃、懷舊書架景、粉紅水泥牆。
▲太古分店場景：北歐小屋場景、霧灰水泥牆、小清新文青房間、杏色Boho風場景、歐陸式庭園、窗台小花園
▲荃灣分店場景：英倫書房、夢幻糖果屋、水泥牆場景、熱帶水手場景、小清新簡約窗紗
▲旺角分店場景及四大特色

4間分店均設有原創特色場景，包括全新場景「秘密花園」，「波希米亞場景」、 「北歐小屋場景」及「探索外太空場景」等。4間分店遍佈港、九、新界，將近5千呎的舖位為客人提供一個舒適的拍攝空間，不論是三代同堂大家庭照或是畢業大家庭照都適合不過。
▲適合11-20人拍攝的三代同堂大家庭攝影套餐

深受父母喜愛的畢業攝影套餐只需$988 起，不論是K3，還是小學、中學生都適用；大學、碩士及博士畢生亦可享有相同優惠，SENS Studio 提供多款手造畢業袍及自家設計道具供拍攝時使用。
畢業套餐只需$988起。
SENS Pet Pro Shop 四大特色。

位於旺角勝利道附近的雙連地舖 SENS Pet Pro Shop 主打寵物攝影，除了提供1對3服務外，所有毛孩可拍攝 SENS Pet 原創四大特色場景：雨中攝影、under pets、動感拍攝、穿紙，讓毛孩留下既有玩味，又可記錄成長的特色相片吧！

SENS Studio
Website: https://bit.ly/3P2xLPN
Facebook: https://bit.ly/3p6cVWE
Instagram: https://bit.ly/45ZRhUK
攝影套餐查詢：https://bit.ly/3X8hwnK

(特約)

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