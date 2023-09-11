【港股市況】阿里巴巴跌3%　新地挫近11%　恒指低開260點、失守萬八關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股上周五因黑雨及極端情況生效而全日停市，至於大市今早復市低開逾200點。阿里巴巴 （09988） 跌3%，騰訊 （00700） 跌近2%，美團 （03690） 跌2%，新地 （00016） 挫近11%，恒指低開260點，開報17941點，跌穿萬八關。科指跌2.3%，報3997點。

財經日誌︰

即市走勢︰

【10：00】東方甄選 （01797） 逆市造好，股價早段升逾5%，高見39.6元。

【09：55】港交所 （00388） 早段跌逾3%，低見296.2元，回落至300元以下水平。

【09：52】金融股方面，友邦 （01299） 跌逾3%，滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.3%。

【09：43】寶沙發展 （01069） 以約713萬元人民幣收購留壩縣佳仕森中藥綜合開發52%股權，股價復牌挫73%，破底低見0.29元。

【09：42】新地 （00016） 跌11%，破底低見77.1元。另外，恒地 （00012） 跌半成，新世界 （00017） 跌逾6%，信置 （00083） 跌0.9%，長實 （01113） 跌逾2%，破底低見40.35元。

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【09：40】大市跌幅略為收窄，恒指最新跌約245點，報17956點。

【09：37】億達中國 （03639） 大升兩日後，今早回吐兩成，低見0.63元，成交248萬元。

【09：36】傳承教育 （08195） 逆市升近4%，破頂高見2.49元。

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【09：34】港股開市後跌逾300點，報17865點，跌336點，科指跌2.4%，報3992點。

【09：31】融創 （01918） 股價逆市升8%，早段高見2.77元，恒大 （03333） 升逾4%，高見0.7元。

【09：30】【大行看法】富途陸秉鈞：港股短期沽壓較為沉重 有機會再考驗18000關

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌3%，騰訊 （00700） 跌近2%，美團 （03690） 跌2%，新地 （00016） 挫近11%，恒指低開260點，開報17941點，跌穿萬八關。科指跌2.3%，報3997點。

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【09：13】恒指黑期跌約238點，報17918點。

【09：06】【大行看法】華興資本陳亞雷：美國經濟已入轉捩點、CPI數據或令市場更波動 籲美股採防禦策略

【09：04】朗生醫藥 （00503） 短暫停牌。

【09：04】凌雄科技 （02436） 今早復牌。

【08：58】恒指黑期升約8點，報17938點。

【07：50】【中國救市】金融監管總局優化保險公司償付能力監管標準 鼓勵保險公司資金投入股市

【07：45】【Morning精點】張勇退出核心管理層、不再任阿里雲CEO︱PayMe更改用戶條款、90日無收發款可被終止

【07：45】港股ADR收報18002點，跌210點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報57.98元，較港收市價高0.68元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報315.91元，較港收市價低5.69元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.26元，較港收市價低2.54元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五溫和上升，市場靜待下周公布最新通脹數據，投資者態度謹慎，道指早段曾漲127點， 納指升幅亦一度達0.7%，道指升75點或0.2%， 報34576點，納指升12點或0.1%，報13761點， 標指升6點， 報4457點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【港股ADR】ADR指數跌210點 阿里百度美股低港3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩