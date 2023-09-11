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【港股市況】北水錄超過102億淨流出　6周以來最多　買東方甄選大手沽指數ETF　恒指夜期跌28點（不斷更新）

股市 19:05 2023/09/11

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北水連續淨流入的趨勢斷纜，全日走資102.6億元，為超過1個月以來淨流出最多的一個交易日。資金主力買東方甄選 （01797） ，股份錄2.4億元淨流入，美團 （03690） 及快手 （01024） 分別吸資1.9及1.6億元；北水大手撤離指數ETF，盈富基金 （02800） 淨流出89億元，南方恒生科技ETF （03033） 及恒生國指ETF （02800） 分別走資19及16.9億元。

恒指夜期跌28點，報18087點。

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融創大升23%、恒大升20% 新地挫9% 恒指跌105點、萬八關失而復得

港股上周五因黑雨及極端情況生效而停市，大市今復市再跌百點，惟萬八關失而復得。恒指低開260點，早市走勢反覆向下，曾跌最多359點，低見17842點，午後跌幅收窄，跌幅曾收窄至37點，高見18202點。恒指跌105點，收報18096點，成交1244.8億元。科指跌0.2%，報4083點。新地 （00016） 跌逾9%，融創 （01918） 升逾23%，恒大 （03333） 升20%，阿里巴巴 （09988） 跌3%，阿里健康 （00241） 升6%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
騰訊324.00+0.8+1014
滙豐57.65+0.6+89
美團125.70+0.6+6-
新地79.95-9.5-199
友邦66.30-2.5-32358
阿里巴巴88.05-3.0-4422

分析︰

【分析】直言張勇全退令市場驚訝　高盛撐阿里巴巴6大關鍵利好未變？

【分析】新地股價周一重挫一成　原來源於業績報告內的一句話？

【分析｜華為】華為據報擬重返全球手機市場　小米股價曾跌半成、美資行料iPhone更傷？

【分析︱物管】大摩下調13隻物管股目標價、最多狠削56%　是否仍有重估機會？（附最新目標價）

財經日誌︰

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​​​​即市走勢︰

【19：05】北水錄超過102億淨流出 6周以來最多 買東方甄選大手沽指數ETF 恒指夜期跌28點

【17：07】【大行報告│16】券商大手調低新地評級及目標價　花旗：新地為漫長冬天做好準備

【16：41】【旅遊股】攜程集團CEO： 消費復甦較慢不影響國內旅遊反彈強勁　中國入境旅遊市場潛力巨大

【16：10】新地 （00016） 跌逾9%，融創 （01918） 升逾23%，恒大 （03333） 升20%，阿里巴巴 （09988） 跌3%，阿里健康 （00241） 升6%，恒指跌105點，收報18096點，成交1244.8億元。科指跌0.2%，報4083點。

開市追揸沽

【16：00】恒指U盤前跌85點，報18116點。

【15：38】大市跌約50點。

【15：32】恒指跌幅進一步收窄，最新跌不足100點，報18111點，跌90點，科指轉升近0.1%，報4093點。

【15：18】融創 （01918） 、恒大 （03333） 尾市升兩成。

【15：10】歐洲股市開市後，滙豐 （00005） 短綫向上，轉升0.5%，渣打 （02888） 升逾1%。

【15：06】大市尾市跌約182點，報18019點，科指跌0.6%，報4065點。

【15：00】上周正式成為藍籌的國藥 （01099） ，股價最新升半成，高見22.05元，成為科指成份股的東方甄選 （01797） ，亦逆市升逾1%，高見39.6元。

【14：36】遊戲相關股普遍逆上升，其中網易 （09999） 升近3%，雲遊 （00484） 升半成，騰訊 （00700） 升0.4%，IGG （00799） 升0.3$%，心動 （02400） 跌逾4%，中手游 （00302） 跌2%。

【14：25】港鐵 （00066） 最新跌逾3%，報31元破底。

【14：21】東方海外 （00316） 逆市升逾3%，中遠海運港口 （01199） 升逾1%，中遠海控 （01919） 跌0.1%。

【14：16】恒指最新跌約205點，報17996點，科指跌0.9%，報4053點。

【13：34】融創中國 （01918） 、中國恒大 （03333） 升幅擴至14%，世茂 （00813） 升近8%。

【13：29】融創中國 （01918） 、中國恒大 （03333） 最新分別升一成。

【13：20】中信証券 （06030） 升近半成，海通證券 （06837） 、光大證券 （06178） 升3%，中金 （03908） 升4%。

【13：08】【十一黃金周】攜程集團CEO孫潔：看好十一假期中國跨境旅遊表現　AI旅遊嚮導TripGen將加入語音功能

【13：08】辰罡科技 （08131） 升2.2倍，破頂高見0.152元，成交286.8萬元。

【13：07】中國8月新增貸款1.36萬億元人民幣，高於預期的1.28億元人民幣，前值為3459億元人民幣。M2貨幣供應年率10.6%，預期10.7%，前值10.7%。M2貨幣供應年率10.6%，預期及前值為10.7%。中國8月社會融資規模31200億元人民幣，預期24600億元人民幣，前值5282億元人民幣。

【中國經濟】中國8月社會融資規模增量、新增貸款同超預期　社融增量單月增5倍

【13：04】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升約0.5%，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌3%，京東 （09618） 跌逾2%。

【13：02】港股短綫向上，大市跌幅收窄至約131點，報18070點，重上萬八關。

【13：00】【人民幣走勢】人民幣單日大升逾600基點　全國外匯市場自律機制專題會議在京召開

【13：00】恒指午後初段跌約208點，報17993點，科指跌1.1%，報4045點。

【12：18】【內房危機】碧桂園跌7%、再失守1元　逾百億債務展期表決倒數

【12：00】恒生指數半日跌305點，報17896點，成交606.7億元。科指跌近2%，報4011點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，友邦 （01299） 跌逾4%，中港地產股下跌，其中新地 （00016） 挫逾9%破底，恒地 （00012） 、新世界 （00017） 跌逾5%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 跌逾6%。

【11：46】友邦 （01299） 最新跌逾4%，低見64.4元。

【11：41】恒指中午收市前跌約286點，報17915點，科指跌1.8%，報4016點。

【11：33】中生製藥 （01177） 、國藥 （01099） 、翰森製藥 （03690） 分別逆市升逾3%，暫為表現最好藍籌。

【11：31】【華為回歸】小米股價曾跌半成　華為據報計劃全面重返全球手機市場

【11：30】A股半日向上，上證升0.6%，深證升0.4%，創業板指升0.2%。

【11：12】億達中國 （03639） 跌幅進一步擴大至逾四成，低見0.45元。

【11：11】恒指最新跌約250點，報17950點，科指跌1.7%，報4021點。

【11：04】馬可數字科技 （01942） 反彈四成，高見47.05元。

【10：56】億達中國 （03639） 回吐幅度擴至35%，低見0.52元。

【10：51】港鐵 （00066） 跌2%，破底低見31.3元。

【10：49】榮昌生物 （09995） 逆市升近14%，高見38.45元。近日榮昌生物的注射用泰它西普在中國治療類風濕關節炎（RA）患者的3期臨床研究中取得了積極結果，並向國家藥品監督管理局藥品審評中心遞交了新適應症上市申請，目前已獲受理。

【10：42】友邦 （01299） 最新跌近4%，低見64.85元。

【10：33】中芯國際 （00981） 逆市升逾1%，華虹半導體 （01347） 升0.4%。

【10：26】騰訊 （00700） 低開後逆市轉升0.6%，高見323.8元，美團 （03690） 跌0.8%，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 跌逾3%。

【美團3690】美團再遭上市前股東減持　紅杉資本中國勁沽2635萬股、套現34億

【10：22】珍酒李渡 （06979） 連日破頂，股價今早逆市再升逾3%，高見11.8元。

【10：12】阿里巴巴 （09988） 最新跌近4%，低見87.25元，恒指跌318點，報17887點，科指跌2.3%，報3998點。

【10：10】官媒重申各地要堅持「房住不炒」定位，內房向下，中海外 （00688） 跌近4%，潤地 （01109） 跌近2%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，雅居樂 （03383） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌近6%。

【內房危機】官媒：「房住不炒」的大前提沒有變　籲購房者「不可被促銷、搶購等聲音綁架」

【10：00】東方甄選 （01797） 逆市造好，股價早段升逾5%，高見39.6元。

【09：55】港交所 （00388） 早段跌逾3%，低見296.2元，回落至300元以下水平。

【09：52】金融股方面，友邦 （01299） 跌逾3%，滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.3%。

【09：43】寶沙發展 （01069） 以約713萬元人民幣收購留壩縣佳仕森中藥綜合開發52%股權，股價復牌挫73%，破底低見0.29元。

【09：42】新地 （00016） 跌11%，破底低見77.1元。另外，恒地 （00012） 跌半成，新世界 （00017） 跌逾6%，信置 （00083） 跌0.9%，長實 （01113） 跌逾2%，破底低見40.35元。

【滙豐加按息】滙豐新造H按鎖息升到4.125厘　借500萬元供款貴幾多？其他銀行勢跟？

【09：40】大市跌幅略為收窄，恒指最新跌約245點，報17956點。

【09：37】億達中國 （03639） 大升兩日後，今早回吐兩成，低見0.63元，成交248萬元。

【09：36】傳承教育 （08195） 逆市升近4%，破頂高見2.49元。

【麥明詩】傳承教育有意轉往主板上市　建議仍處於初步評估階段

【09：34】港股開市後跌逾300點，報17865點，跌336點，科指跌2.4%，報3992點。

【09：31】融創 （01918） 股價逆市升8%，早段高見2.77元，恒大 （03333） 升逾4%，高見0.7元。

【09：30】【大行看法】富途陸秉鈞：港股短期沽壓較為沉重　有機會再考驗18000關

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌3%，騰訊 （00700） 跌近2%，美團 （03690） 跌2%，新地 （00016） 挫近11%，恒指低開260點，開報17941點，跌穿萬八關。科指跌2.3%，報3997點。

【阿里巴巴人事突變】張勇退出核心管理層、不再任阿里雲CEO　設立科技基金、獲阿里投資10億美元

【阿里巴巴9988】阿里巴巴傳暫時擱置盒馬IPO　因估值恐不及預期

【業績｜新地系】新鴻基地產全年基礎溢利跌16.7%、受累物業銷售溢利減少　維持末期息每股3.7元

【09：13】恒指黑期跌約238點，報17918點。

【09：06】【大行看法】華興資本陳亞雷：美國經濟已入轉捩點、CPI數據或令市場更波動　籲美股採防禦策略

【09：04】朗生醫藥 （00503） 短暫停牌。

【09：04】凌雄科技 （02436） 今早復牌。

【08：58】恒指黑期升約8點，報17938點。

【07：50】【中國救市】金融監管總局優化保險公司償付能力監管標準　鼓勵保險公司資金投入股市

【07：45】【Morning精點】張勇退出核心管理層、不再任阿里雲CEO︱PayMe更改用戶條款、90日無收發款可被終止

【07：45】港股ADR收報18002點，跌210點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報57.98元，較港收市價高0.68元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報315.91元，較港收市價低5.69元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.26元，較港收市價低2.54元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五溫和上升，市場靜待下周公布最新通脹數據，投資者態度謹慎，道指早段曾漲127點， 納指升幅亦一度達0.7%，道指升75點或0.2%， 報34576點，納指升12點或0.1%，報13761點， 標指升6點， 報4457點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【港股ADR】ADR指數跌210點　阿里百度美股低港3%（不斷更新）

 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
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