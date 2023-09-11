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【日圓走勢】植田和男暗示　日本央行有可能結束負利率政策、日圓報147水平

宏觀解讀 08:21 2023/09/11

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【日圓走勢】植田和男暗示　日本央行有可能結束負利率政策、日圓報147水平

日本讀賣新聞周末報道，日本央行行長植田和男表示當2%通脹目標即將實現，就可能會終結負利率政策，暗示加息的可能性。他又指，日本央行年底前可能獲得足夠信息判斷工資是否會繼續增長，這是決定是否結束超寬鬆政策的關鍵因素。

日圓兌美元一度升0.8%至146.67，最新報147.09。日本10年期國債收益率上升4個基點至0.69%，為2014年以來最高水平。

不過，植田和男亦表示日本央行距離實現物價穩定目標仍有一段距離，將繼續耐心實施寬鬆貨幣政策。

瑞穗證券表示，植田和男對工資增長和利率的評論暗示負利率政策最早或於一月結束。首席市場經濟學家Yasunari Ueno在報告中指，植田和男的評論可能被視為讓市場投資者為一月政策會議上負利率政策可能結束作準備，指他似乎在調整釋放的信息，以免市場對貨幣政策的突然猜測造成混亂。

除植田和男較為鷹派的言論，分析認為地緣政治緊張局勢，亦是避險貨幣日圓向上的原因。

【日圓走勢】摩通︰日圓跌勢尚未結束　今年可能跌至152　明年見155、兌港元見5算

【日圓走勢】神田真人：滙率若繼續波動、不排除任何選項　日圓輕微回升

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責任編輯︰梁浩碩

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