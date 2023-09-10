▲ 【阿里巴巴人事突變】張勇退出核心管理層、不再任阿里雲CEO 設立科技基金、獲阿里投資10億美元

阿里巴巴 （09988） 核心人物張勇突然退出核心管理層，阿里巴巴今年啟動「1＋6＋N」變革，張勇原訂周日（10日）將董事會主席及首席執行官職位分別交棒予蔡崇信及吳泳銘，專心阿里智能雲業務分拆，然而在生效之際，張勇再主動提出卸任阿里雲董事長與首席執行官，由吳泳銘即日起兼任。

加入阿里巴巴16年的張勇變相全面退出管理層，不過，阿里巴巴發布內部信透露，阿里巴巴將投資10億美金支持張勇設立面向未來的科技基金，「協助阿里對未來的科技佈局，打造更好的生態環境」。

阿里智能雲總舵手換人料不影響分拆，阿里巴巴在聲明提到，將繼續執行之前宣佈的計劃，對阿里雲智能集團進行分拆，並另行為其委任管理團隊，但該分拆計劃的完成取決於多種因素，包括資產、負債和合同的成功重組、股權激勵計劃的實施等。

蔡崇信：張勇貢獻付出成績斐然 頒「功勳阿里人」榮譽稱號

張勇8年前上任阿里巴巴CEO，4年再從馬雲接任阿里巴巴董事會主席一職。阿里巴巴集團主席蔡崇信在內部員工信多次肯定張勇貢獻，「代表阿里集團用成績斐然四個字，高度評價並感謝了張勇過去16年為公司的付出與貢獻」，同時向其頒發出阿里史上第一個「功勳阿里人」榮譽稱號。

蔡崇信指，張勇創造「雙11」、帶領天貓快速發展推動品牌企業全面互聯網化的大潮、帶領團隊讓阿里順利跨越到無線時代、帶領集團在多個領域和全球進行佈局。

蔡崇信特別提到，4年前張勇接任集團董事會主席後，面臨了抗擊疫情、外部商業環境劇烈變化等眾多挑戰，他帶領阿里穩住大盤，渡過一個又一個難關。

6月宣布專心處理阿里雲上市 同日與馬雲散步

張勇於今年6月宣布9月辭任阿里巴巴CEO，並稱：

目前雲智能集團的完全分拆工作已經開始啟動，正處於最關鍵時刻，要求必須全身心投入其中。同時也是考慮到分拆過程中公司規範化治理的要求，我個人不宜再同時擔任兩家集團的董事長和首席執行官的職責。

在張勇宣布有關決定後，內地網絡隨即流出阿里巴巴靈魂人物馬雲同日下午到訪阿里雲園區，與張勇一同會見員工。

阿里巴巴今年5月宣布，未來12個月會向股東悉數分派手上阿里雲股份。上周再傳出報道，阿里智能雲業務計劃赴港上市前進行私募融資，規模涉100億至200億元人民幣，潛在投資者包括具國企背景的內地電訊商。

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