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【大行看法】富途陸秉鈞：港股短期沽壓較為沉重　有機會再考驗18000關

股市 09:30 2023/09/11

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【大行看法】富途陸秉鈞：港股短期沽壓較為沉重　有機會再考驗18000關

港股持續受壓，富途證券香港首席策略師陸秉鈞表示，美元指數持續上揚，在岸人民幣對美元創2008年以來的低位，料港股短期沽壓將較為沉重，由於市場資金對於內地經濟下半年仍然較為悲觀，內房出現好消息並不能一下子扭轉此看法，相信淡靜情況短期將不會明顯改變。

他指，若然沒有重大消息出台，港股短期將大機會下試18000甚至更低水平。但由於美滙短期升浪有可能接近尾聲，港股可能在中綫見到轉向。

他建議，短綫應持盈保泰，但當恒指跌近17500水平時，可以優先考慮吸納近來技術走勢較為硬朗的科網龍頭股。

對於美國CPI數據，陸秉鈞指，過往兩個月的經濟數據有不少都弱於預期，加上市場和美國聯儲局早已預計了美國8月的CPI數據會較此前數月為高，目前市場主流意見都認為儲局是次會維持利率不變。除非CPI數據大幅超出預期，否則今次就算稍超預期，都不會改變儲局本次維持息率不變的決定。

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編輯：袁諾曦

港股 經濟 美國聯儲局 美國 CPI
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