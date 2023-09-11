▲ 【大行看法】華興資本陳亞雷：美國經濟已入轉捩點、CPI數據或令市場更波動 籲美股採防禦策略

市場聚焦周三（13日）公布的美國8月CPI數據。華興資本港美股團隊董事總經理、亞洲研究主管陳亞雷表示，目前美國經濟可能已經進入一個轉捩點，前期加息的後果逐漸轉移到實體經濟，這次CPI數據對市場造成的波動和不確定性更高，建議目前在美股市場以防禦為主。

目前市場預期美國聯儲局9月不加息，陳亞雷指，如果本次CPI數據仍然高企，但整體差於預期，市場可能 會認為儲局本月加息的可能性提高。若CPI 優於預期，美國經濟軟著陸的可能性就會提升，美聯儲也可能會提前進入降息週期，市場對經濟進行衰退的擔心也會大幅降低，利好股市發展。

考慮到近期一些美國經濟數據包括就業、平均工資及消費者信心指數等表現開始轉弱，華興預期美國通脹持續下行的趨勢不變，但下行幅度或會收窄，相信在一段時間內將維持在3%以上的水平。

港股正在持續築底 看好消費品行業

港股方面，華興指，雖然中央政府逐步釋放刺激政策，但在實體經濟指標例如就業率、零售增長、通脹數位等尚未恢復的情況下，投資者心態仍然謹慎。 從政策發布到在實體經濟反映出來，中間會有一段時間差，港股正在其中，並處於持續築底。

陳亞雷指，在中國本次的經濟恢復週期中，未來可能會出現利率下行、CPI 逐步修復的趨勢，料消費品行業會是主要受益板塊。一方面是利率下行刺激消費，在溫和通脹的環境中消費品公司具有較強的提價能力，從而增厚利潤；另一方面，目前中國消費品板塊 整體估值偏低，投資者持倉熱情處於低位，從估值和資金流向來說未來有較好的上行空間。

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記者：袁諾曦