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【外圍一周前瞻】聚焦美8月CPI數據、料按年回升 歐央行議息結果周四出爐（附數據表）
美國聯儲局進入靜默期，美股本周踏入數據周，本周重點關注CPI，市場預期CPI按年升幅增至3.6%，但核心CPI則回落至4.3%。同時，美國PPI及零售銷售數據也需關注。
另外，歐洲央行將於本周四（14日）公布議息結果。市場目前預期歐央行三大利率按兵不動。不過，美銀預期，即使增長前景疲弱，但沒有明確證據表明核心通脹已見頂，預期歐央行將在本月會議加息25點子。儘管對加息的信心「不強」，但沒有大意外發生下，如果歐央行不在9月加息，7月將是次加息週期的最後一次加息。
美銀又指，若果9月歐洲通脹數據挑戰通縮的觀點，該行可能會推遲首次降息的預期。美銀現時預期歐央行將在明年6月首次減息，每季減息一次，直至2025年。
美股方面，美股繼續跑贏環球股市，Ned Davis Research首席美國策略師Ed Clissold認為，美股仍處於牛市，年底前或將創出新高，但這將是一條崎嶇的道路。瑞信高級股票策略師Jonathan Golub表示，標指已由7月高位回調約5%，鑑於經濟衰退的可能性減低，股票估值更具吸引力。
不過，儲局議息決定勢影響股市趨勢，瑞銀全球財富管理美國股票主管David Lefkowitz指，一旦利率進一步大幅上升，或壓制股市的表現。
由於美國經濟偏強，美國10年期債息持續上揚，意味債券價格下跌。美銀最新放棄了戰術性做多10年期國債的建議，因為預期債息或升至4.75厘。美國經濟數據反映儲局仍未進行足夠限制性的措施，預期長債息可能在更高的區間徘徊。
|本周外圍重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|9月13日
|美國8月CPI（按年）
|＋3.6%
|＋3.2%
|美國8月核心CPI（按年）
|＋4.3%
|＋4.7%
|9月14日
|美國8月先期零售銷售（按月）
|＋0.1%
|＋0.7%
|美國8月核心零售銷售（按月）
|＋0.4%
|＋1%
|美國8月PPI最終需求（按月）
|＋0.4%
|＋0.3%
|美國8月核心PPI（按月）
|＋0.2%
|＋0.3%
|美國首領失業救濟金人數
|22.7萬
|21.6萬
|美國連續申領失業救濟金人數
|169.5萬
|167.9萬
|歐央行公布議息結果
|3.75%-4.5%
|3.75%-4.5%
|9月15日
|美國8月進口物價指數（按月）
|＋0.3%
|＋0.4%
|美國8月出口物價指數（按月）
|＋0.3%
|＋0.7%
|美國9月密西根大學市場氣氛
|69.2
|69.5
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編輯：袁諾曦