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【外圍一周前瞻】聚焦美8月CPI數據、料按年回升　歐央行議息結果周四出爐（附數據表）

股市 21:54 2023/09/10

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【外圍一周前瞻】聚焦美8月CPI數據、料按年回升　歐央行議息結果周四出爐（附數據表）

美國聯儲局進入靜默期，美股本周踏入數據周，本周重點關注CPI，市場預期CPI按年升幅增至3.6%，但核心CPI則回落至4.3%。同時，美國PPI及零售銷售數據也需關注。

另外，歐洲央行將於本周四（14日）公布議息結果。市場目前預期歐央行三大利率按兵不動。不過，美銀預期，即使增長前景疲弱，但沒有明確證據表明核心通脹已見頂，預期歐央行將在本月會議加息25點子。儘管對加息的信心「不強」，但沒有大意外發生下，如果歐央行不在9月加息，7月將是次加息週期的最後一次加息。

美銀又指，若果9月歐洲通脹數據挑戰通縮的觀點，該行可能會推遲首次降息的預期。美銀現時預期歐央行將在明年6月首次減息，每季減息一次，直至2025年。

美股方面，美股繼續跑贏環球股市，Ned Davis Research首席美國策略師Ed Clissold認為，美股仍處於牛市，年底前或將創出新高，但這將是一條崎嶇的道路。瑞信高級股票策略師Jonathan Golub表示，標指已由7月高位回調約5%，鑑於經濟衰退的可能性減低，股票估值更具吸引力。

不過，儲局議息決定勢影響股市趨勢，瑞銀全球財富管理美國股票主管David Lefkowitz指，一旦利率進一步大幅上升，或壓制股市的表現。

由於美國經濟偏強，美國10年期債息持續上揚，意味債券價格下跌。美銀最新放棄了戰術性做多10年期國債的建議，因為預期債息或升至4.75厘。美國經濟數據反映儲局仍未進行足夠限制性的措施，預期長債息可能在更高的區間徘徊。

本周外圍重點數據
日期項目預測前值
9月13日美國8月CPI（按年）＋3.6%＋3.2%
美國8月核心CPI（按年）＋4.3%＋4.7%
9月14日美國8月先期零售銷售（按月）＋0.1%＋0.7%
美國8月核心零售銷售（按月）＋0.4%＋1%
美國8月PPI最終需求（按月）＋0.4%＋0.3%
美國8月核心PPI（按月）＋0.2%＋0.3%
美國首領失業救濟金人數22.7萬21.6萬
美國連續申領失業救濟金人數169.5萬167.9萬
歐央行公布議息結果3.75%-4.5%3.75%-4.5%
9月15日美國8月進口物價指數（按月）＋0.3%＋0.4%
美國8月出口物價指數（按月）＋0.3%＋0.7%
美國9月密西根大學市場氣氛69.269.5

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