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【券商點睇】交銀國際：龍源916估值已觸底 目標價8.57元 具逾30%潛在升幅

股樓投資 12:35 2023/09/10

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交銀國際就龍源電力(00916)發表研究報告，認為市場對該公司的收購看法轉向較為理性，相信若收購能有所進展，即能提升估值；風險回報比接近三倍，具備吸引力，故維持其「買入」評級，定訂下最新目標價8.57元。
 

【同場加映】青姐話：真升？反彈？虛火？

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

報告又指，龍源已通過關於授予董事會回購H股一般性授權的議案，目前建議下，公司最多可以在公開市場回購最多10%的 H股股份。

 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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交銀國際認為公司估值已觸底的邏輯是，目前公司估值已充分反映收購母公司資產較預期緩慢；中期業績超預期能成為市場情緒由過度悲觀過渡至理性的開始；回購建議將是新的催化劑。此外，H股回購上限仍超過目前任何H股單一持有者的數量，這將進一步消除市場對個別機構再度拋售公司H股的憂慮。 

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記者：張以正

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龍源電力（00916） 中國 目標價 港股

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