【馬季開鑼】新馬季開鑼逾3.6萬人入場　總投注額較去年跌8%

暑假結束，馬季亦於今日（10日）在沙田馬場開鑼，吸引了大批馬迷踴躍入場觀賽。開鑼日總投注額有近13億元，較去年下跌8%；總入場人數亦超過3.6萬人。賽馬會主席利子厚主持開幕儀式，敲響巨型銅鑼，並為醒獅點睛，象徵新馬季展開。其中，馬場新增多個「打卡點」，包括展出本地年輕藝術家杜海銓及其團隊創作的5幅手繪巨型壁畫，展現香港賽馬及馬術運動的獨特一面。



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馬會行政總裁應家柏指，開鑼日投注額較去年下跌8%，主要原因是近日惡劣天氣下，馬匹有數天無法如常到跑道操練，令賽事的參賽馬匹數目較上季同日減少超過3成。惟他指，草地跑道狀況仍保持一流水平，放諸世界如遇相若天氣，沒有其他馬場的跑道可以有此表現。他又感謝團隊克服重重挑戰，維持場內熾熱氣氛，對於天氣不穩下仍吸引逾36,000人入場感到滿意，並指當中有7%至8%為內地旅客。

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記者：張以正