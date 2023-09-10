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【分析】國際大賭盤齊賭人民幣8算　中國本周有機會減息？

股市 20:49 2023/09/10

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人民幣上周五收報7.3439，跌穿2022年低位，創滙改以來新低，市場預期是新一輪下跌，或反映內地即將減息，一般來說，中國每逢15日公布調整MLF（中期借貸便利），本周五減息的呼聲最高，對賭人民幣期權的交易活躍，再度超過環球其他貨幣，最淡新倉賭每美元兌人民幣跌至8算，即較現價再跌9%。

所謂MLF，簡單來說，是央行向銀行的抵押貸款，期限為3個月、6個月及1年，央行透過向銀行的資金投放，從而影響銀行資金成本，銀行根據MLF進行加點的方式，決定出貸款市場報價利率（LPR），影響銀行貸款水平。故根據基制，央行每月15日操作，報價銀行為每月20日操作。

其操作方法有別於美國聯儲局，利用聯邦基金利率影響隔夜拆息，從而令長綫端的利率向上。

人民幣期權新倉 罕有6張大額成交賭8算

人民銀行今年6月及8月分別下調1年期MLF，現時中標利率已由2.65厘跌至2.5厘，1年期LPR為3.45厘，市場估計，人行可能下調1年期MLF達0.1個百分點，或會再因而引導LPR亦下調0.1個百分點至3.4厘。

人民幣上周五跌破位，據美國清算行DTCC數據，當日人民幣期權成交164.58億美元，稱冠全球貨幣，佔總成交的22%。當日期權新倉罕有在美元兌人民幣8算水平多達6宗大額交易，合約規模共12.2億美元，明年3月8日到期。另外，7.85水平亦有2.33億美元規模的合約成交，亦是明年3月8日到期，賭7.85亦即兌港元與人民幣將會1算了。

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記者：譚志偉

港股 人民幣 債券 中國市場 外滙 貨幣政策 定期存款 中期借貸便利 MLF LPR
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