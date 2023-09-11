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馬斯克認前女友再育1子女 子女突破雙位數

環球社會熱點 08:05 2023/09/11

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美國富豪馬斯克（Elon Musk）被指在即將出版的自傳中透露，與前女友﹑加拿大歌手Grimes一共育有3名子女，秘密出生的子女名為「Techno Mechanicus」，而他的子女數目亦增加至11名。

馬斯克抱怨變性女兒仇富 遭私立名校洗腦變共產主義者 【下一頁】

美國紐約時報上周六（9日）刊登的馬斯克新自傳書評中披露，他在書中自揭與Grimes合共育有3名子女，除外界已知的兒子「X Æ A-12」及去年意外曝光的女兒「Exa Dark Sideræl Musk」外，再有一名名為「Techno Mechanicus」的子女。

不過，「Techno Mechanicus」的身世甚為神秘，沒有任何相關資訊。而且，「Techno Mechanicus」與哥哥家姐的別名「X」及「Y」不同，被馬斯克與Grimes暱稱為「Tau」。

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【俄烏戰爭】馬斯克曾下令關閉Starlink 阻烏攻克里米亞 【下一頁】

連同自傳中首次披露的「Techno Mechanicus」，馬斯克至今與3位女性，合共育有11名子女。馬斯克首任妻子Justine Wilson生下6名孩子，但2002出生的第一名子女夭折，一對雙胞胎及三胞胎順利長大。

同時，馬斯克自傳作家Walter Isaacson日前亦指出，馬斯克在自傳中承認與前下屬、旗下企業前高層齊莉絲（Shivon Zilis）育有一對雙胞胎女兒，名為Strider與Azure，一家4口的照片近日亦曝光。

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責任編輯：吳漢培

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