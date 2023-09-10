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【G20峰會】5大要點達共識 各國克服分歧

環球社會熱點 19:15 2023/09/10

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第27屆二十國集團（G20）峰會周日（10日）召開最後一日會議，並在上周六（9日）發表聯合公報。各國克服在俄羅斯與烏克蘭戰爭上的分歧，在公報及其他會議上就5大要點事宜達成共識。

長達83段的聯合公報主要目的為加深融合發展中國家經濟需要，當中並未提及譴責俄羅斯入侵烏克蘭，僅指出戰爭帶來的負面影響及使民眾受苦，令全球在新冠疫情後恢復受阻礙。同時，多個國家在多邊會議中，亦就其他合作事項作出公布。

G20印度峰會召開 正式納入非洲聯盟 【下一頁】

俄烏戰爭

公報修改「多史成員國強烈譴責戰爭」字句，變為聯合國公約中強調，不支持利用武力改變他國領土及損害他國政治獨立性。

糧食安全

G20國家在公報中亦促請，「全面﹑盡快及有效」落實履行糧食黑海出口協議，確保烏克蘭及俄羅斯盅快及不受阻礙出口糧食﹑農產品及肥料等物品，保障全球糧食安全，維持可持續發展目標及2030議程進展（2030 Agenda）。

三大洲鐵路網

美國總統拜登（Joe Biden）及印度總理莫迪（Narendra Modi）宣布，與歐盟及中東國家如以色列﹑約旦﹑沙特阿拉伯及阿聯酋等聯手，興建鐵路網連接各地。

白宮表示，3個地區合作的鐵路網將有助連接3大洲分的商業中心，亦能加快潔淨能源發展及出口。

印度傳月底改國名「Bharat」 G20邀請函有暗示 【下一頁】

氣候

G20國家促請未同意「巴黎氣候協議」中的2030年氣溫目標的國家，需在2023年底前重新評估。各國亦同意全球需要加大投資，協助發展中國家達成氣溫目標。

2030年前投資額料高達5.9萬億美元，2030年後每年需要在潔淨能源科技投資3萬億美元，才有望在2050年達成零碳排放目標。

非盟加入

G20各個成員國已就讓非洲聯盟納入G20達成協議，非盟將成G20正式成員。非盟成為繼歐盟後，第二個加入的地區組織成員國。

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責任編輯：吳漢培

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