【通脹似虎】疫後日本重辦夏日祭典　通脹致小食加價冷卻參加者熱情

因為新冠疫情要避免人群聚集，導致日本夏天全國都會舉辦的夏日祭典也被逼停辦。時隔4年後今年全國各地的神社都在舉辦祭典，但卻因為物價高企而導致各種攤販小食加價，冷卻了參觀者的熱情。

【鐘表展】鐘表展及名表薈萃圓滿結束引1.5萬買家參觀

9月初開始在全國各地的神社都在舉辦祭典，但是參加者發現小吃攤的價格已經有了很大改變，物價飛漲導致小吃攤紛紛加價，炒麵800日圓、和牛串燒1,000日圓等都以以前見不到的「高價」販售。

據日本市場研究機構帝國數據庫的數據，2022年有超過25,000種食品漲價，到2023年這數字預計將超過30,000種。此外，由於從攤位搬到祭典場地也需要汽油和柴油，烤炒麵也需要天然氣，燃料價格飛漲就直接提升了成本，而且還未計算人員成本。

食品、能源和勞動力成本的上漲導致街頭食品價格上漲。很多人都驚訝「有那麼貴嗎？」，並爭先恐後地到附近的便利店購買食物。孩子們手裡拿著500日圓的零用錢，在小吃攤上學習如何花錢的日子可能即將結束。夏季祭典上的小吃攤是日本的傳統，而且也具有文化意義。但未來可能會變成一種娛樂形式，參加者要開始接受為「貴一點」的消費，類似於「旅遊溢價」。

【鐘錶展】黑雨縮短鐘錶展期 貿發局冀展商多利用線上展覽

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。