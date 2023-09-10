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【AAPL】蘋果周二凌晨1點發布會　市場有何預期？

股市 18:46 2023/09/10

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蘋果將於香港時間凌晨1時舉行發布會，主題為「Wonderlust」（好奇上心頭），市場預期新手機iPhone 15、iOS 17、新智能手錶Apple Watch，以及其他產品。

綜合市場消息，新手機iPhone 15最大的特徵是配備USB-C 插頭，有別於以往蘋果獨特的Lightning插頭，USB-C插頭為新型電子設備所廣泛使用，用家可不用因此而添置新火牛，使用上更為方便。兩款的高端型號手機Pro 和 Pro Max 至少配備數據傳輸速率更高的USB 3.2 或 Thunderbolt 3 （蘋果與intel合作開發）的USB-C插頭，而基本手機型號配備 USB 2.0 插頭。部份手機型號將支持高達 35W 的充電，即更快的充電速度。

此外，使用USB-C插頭的設備，還可能有無綫耳機AirPods充電盒。

新手機Pro 和 Pro Max型號的邊框將更窄，採用鈦合金框架而非不銹鋼框架，以及更易於維修的鋁製底盤。

芯片方面，Pro 和 Pro Max型號配備3納米工藝的A17芯片，兩款基本型號的將配備A16芯片。鏡頭方面，則增加光學變焦倍數。

至於智能手錶Apple Watch，市場並無太大預期，高階的Apple Watch Ultra 將保留 49 毫米尺寸，以及新的深色鈦金屬錶殼；亦有傳言Watch Series 9 將配備新 S9 芯片。

另外，正在開發中的新款 Mac 和 iPad，則未必在9月發布會提及。

【AAPL】iPhone 15發布前夕　郭明錤：華為回歸手機市場可促蘋果更積極創新

【AAPL】iPhone 15發布有期　蘋果：Apple Event 香港時間9月13日凌晨1時舉行（附傳聞規格）

【AAPL】郭明錤：蘋果iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨　蘋果股價或迎來反彈機會

記者：譚志偉

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