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【大行報告】瑞銀：中國8月進出口均有所改善 預計年底前人民幣滙率升值

股樓投資 18:51 2023/09/10

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瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，8月進出口均有所改善，實際進口量已實現連續六個月同比正增長，表明內需相對穩定。該行維持對人民幣年底前小幅升值的預測，預計年底前人民幣匯率升值，但將2023年底美元兌人民幣匯率預測從6.95調整為7.15。

內地8月出口按年下跌8.8%，略好於市場預期（按年下跌9.0%）。汪濤認為，8月出口跌幅收窄部分由於低基數，但經季節性調整後出口也小幅上升。剔除價格因素後，瑞銀估算出口量按年轉正。得益於價格同比跌幅收窄和實際進口量增長提速，進口額按年跌幅從7月的12%收窄至7.3%，市場預期為按年下跌9%。此前，實際進口量已實現連續六個月同比正增長，表明內需相對穩定。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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8月對美國的出口改善幅度最大，按年僅下降9.5%（7月跌幅為23.1%）；對其他主要目的地出口大多有所改善。儘管跌幅收窄，消費品出口仍較為疲軟。汽車和零部件出口增速因基數較高而放緩。儘管手機出口尚未出現大幅增長，IT產品出口對整體出口增速的拖累進一步收窄。

大部分PMI出口訂單指數仍在榮枯線之下，表明外需疲軟態勢尚未結束。其他經濟體出口資料也印證了外需的疲軟態勢。該行預計未來幾個月出口可能保持按年下跌，不過新手機周期或能提振整體出口。瑞銀預計2023年內地全年出口或下跌5%。

8月人民幣兌美元貶值近2.0%，月底回落至7.29左右。但在美元強勢的背景下，人民幣兌CFETs一籃子貨幣匯率在8月僅貶值0.3%。瑞銀維持對人民幣年底前小幅升值的預測，但該行將2023年底美元兌人民幣匯率預測從6.95調整為7.15。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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記者：李兆明

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