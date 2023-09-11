【鐘表展】鐘表展及名表薈萃圓滿結束引1.5萬買家參觀

由香港貿易發展局、香港表廠商會有限公司及香港鐘表業總會有限公司合辦的第42屆香港貿發局香港鐘表展及第11屆國際名表薈萃的實體展於周末圓滿結束。今年兩展以融合展覽模式「展覽+」（EXHIBITION+）舉行，受極端天氣影響，兩展於周五需暫停開放，然而四天展期也吸引來自95國家及地區、近15,000名商貿買家蒞臨實體展參觀採購。網上展展期將延續至9月16日，買家可於網上瀏覽產品及洽商。

【鐘錶展】黑雨縮短鐘錶展期 貿發局冀展商多利用線上展覽

貿發局副總裁張淑芬表示：「這次是貿發局於復常後首次舉辦的全球主要鐘表展，我們樂見展會共迎來超過700家展商，不少展商更即場獲取訂單；出席的買家亦非常國際化，其中來自中國內地、中東及東盟國家等的買家數目均錄得理想升幅，帶動展場洽商的氣氛。」今屆展商來自17國家及地區，包括瑞士獨立製表展團（SIWP）及Francéclat均載譽歸來，連同首次參展的International Luxury Group（ILG），帶來多個瑞士及國際製表品牌。

為了解鐘表業2024年的發展趨勢、展商和買家對市場前景及產品趨勢等看法，香港貿發局於展覽期間進行問卷調查，即場訪問了約900名展商和買家。調查結果顯示，近六成受訪者預期未來兩年整體銷售額會有增長，最多受訪者認為在未來兩年鐘表業主要增長的傳統市場為南韓、澳洲及太平洋群島、北美洲及日本；新興市場則看好印度、中東、中國內地及東盟國家。

智能手表勢成未來最受歡迎手表類別

產品趨勢方面，26%受訪者認為智能手表將繼續成為未來最受歡迎的手表類別，其次為手動機械表（22%）、自動機械表（16%）及石英表（14%），而時尚手表（34%）、智能手表（32%）和休閒式手表（23%）具有最大的增長潛力。

經營60多年、現為世界一流的智能手表開發和製造商香港代頓實業有限公司，其董事阮重文表示：「國際名表薈萃的智能手表專區成為我們推廣智能手表、尋找合作機會的重要平台。來自法國、德國、伊朗、中國內地、俄羅斯、瑞典和土耳其的買家均對我們的OEM和ODM服務感興趣，我們已跟這些新買家建立聯繫，亦會與一位著名鐘表學家合作，生產混合智能手表。」

【可持續生活】調查：7成人認同科技和數碼化促進可持續生活

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。