【鐘錶展】黑雨縮短鐘錶展期　展商急轉彎轉用網上平台

由香港貿易發展局、香港表廠商會有限公司及香港鐘表業總會有限公司合辦的第42屆香港貿發局香港鐘表展及第11屆國際名表薈萃的實體展，已於上周末結束。因受黑色暴雨影響，周五的鐘錶展及名表薈萃均暫停一天，影響展商接觸客戶的機會。

【可持續生活】調查：7成人認同科技和數碼化促進可持續生活

受極端天氣影響下，鐘錶展及名表薈萃均在9月8日暫停開放，但即使縮短至四天的展期也吸引來自95國家及地區、近15,000名買家到實體展參觀採購，而網上展展期亦延續至9月16日，買家可於網上瀏覽產品及洽商。受訪展商均表示關閉一天展期影響甚大，但各家公司均有應對策略，有公司在附近酒店全日與客戶開會，亦有公司選擇透過網上平台與客戶保持聯絡，務求抓住機會。

金獅祥實業有限公司負責人陳世昌表示，失去了一天展期影響很大，一來參展費不能退，二來即使延長最後一天的開放時間兩小時也幫助不大。他指在疫前的2019年的人流和生意都已經不太好，今年再次參展但發現比預期中差，本來預計因買家的存貨應已賣得七七八八，會趁今年鐘錶展重新入貨，但結果人流和生意也沒比疫前好。他指今年主要接觸的都是舊客，難見新臉孔，但他估計明年生意會變好，疫後經濟復甦下會有助銷情。

黑雨影響大、展商急應變

另一家參展公司陸地飛花實業有限公司的品牌管理總監張怡表示，今年是該公司第一次參展。她坦言黑雨對展商的影響很大，本來約好在當天見面的潛在客戶不能在會場中開會，結果在旁邊酒店的咖啡廳開了7、8個會議，有部份沒法到來開會的潛在買家未能出現，對生意有一定影響。即使排除天氣因素，她指香港鐘表展也比預期中弱，只有美國拉斯維加斯珠寶鐘錶展覽會（JCK）的六、七成人流，有點失望。

朗達有限公司（RONDA）是另一家參展公司，營業經理孔嘉駿表示黑雨對他們的影響沒預期中的大，他坦言暫停的那天剛好是周五，而周五是接觸最多客戶的日子，沒法親身與買家會面洽談，一定有影響。但他指今時今日網絡已經很方便，可以透過網絡平台繼續與買家洽商，實際影響沒預期中的大。問到今年疫情與疫前相比如何，他指反而今年的生意比較好，估計是業界已經在疫情期間等待太久，消費者也有報復式消費的心態所致。

貿發局：已即時加強社交媒體推廣

貿發局發言人回應查詢時表示，作為商貿展覽的主辦單位，會因應特別天氣及極端情況，在確保大眾安全的前題下已作出靈活調動及特別安排，例如將展覽餘下的開放時間延長兩小時，並將線上展將延續至9月16日，為業界提供跨越地域時限的商貿平台。此外局方亦即時加強社交媒體推廣，盡力為參展商於周六的公眾日爭取更多零售生意；也協助買家透過貿發局網上平台將原定於周五舉行的實體會議調動至下周於網上舉行。

香港鐘表展以「展覽+」（EXHIBITION+）融合模式舉行，是貿發局因應新冠疫情沒法舉辦實體展覽下推出的線上展覽模式，展商及買家可使用「商對易」（Click2Match）智能配對平台，與潛在的買家或賣家接觸，並透過網上平台溝通商議。

【旅業復甦】阿聯酋航空11月起增往返杜拜及香港直航

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。