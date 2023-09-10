【司長網誌】一帶一路高峰論壇周三開幕 陳茂波：香港能作積極及獨特貢獻

財政司司長陳茂波發表網誌，指今年是共建「一帶一路」倡議提出十周年，特區政府和香港貿發局將於周三、四（13及14日）一連兩天舉辦「一帶一路高峰論壇」，他認為香港作為國家的國際金融中心，能在這方面作出積極及獨特的貢獻。

陳茂波指出，在「一帶一路」倡議下，在東南亞、中亞、中東以至非洲多國，多個鐵路、公路、港口、電力設施、產業園區等基建項目相繼落實，推動當地經濟的增長和發展。

十年間，中國與「一帶一路」國家之間的年均貿易額，由2013年的1萬億美元倍增至去年的2萬億美元，年均增長8%。去年中國對「一帶一路」國家的對外直接投資接近210億美元，按年增加3.3%。

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隨著「一帶一路」國家愈來愈多使用人民幣作跨境貿易結算，市場對以人民幣投資的需求日益增加。香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，處理著全球四分之三的離岸人民幣支付業務，並擁有最大的離岸人民幣債券市場，我們一直著力豐富離岸人民幣的投資產品和渠道，以及風險管理工具，更好滿足投資者的資金配置和風險管理的需求。

在專業服務方面，香港亦擁有巨大優勢，能為「一帶一路」眾多基建項目，提供所需的工程、建築、財務諮詢、會計和法律服務的支援。當中，獲信賴的解決爭議服務是重要一環，讓各方都有更大信心落實合作。

展望未來，「一帶一路」將有更多的綠色基建項目。按市場估計，未來30年，單是亞洲地區便需要66萬億美元的氣候投資。陳茂波表示，他在今年的《財政預算案》明確提出，銳意將香港打造成為國際綠色科技及綠色金融中心，也是看準全球在這方面的大趨勢。香港的綠色金融市場領先亞洲，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額，佔亞洲市場超過三分之一。

世界銀行報告顯示，共建「一帶一路」使參與的經濟體的貿易增加4.1%，吸引外資增加5%，使低收入國家的GDP增加3.4%。而受益於「一帶一路」建設，新興和發展中經濟體的GDP佔全球份額提高了3.6個百分點。這些數字正反映「一帶一路」在促進和深化國際合作、推動全球互聯互通、拉動世界經濟增長等各方面，發揮著重要作用。

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記者：李兆明