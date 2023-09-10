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PayMe新條款 30日未用可被暫停 90日無收發款終止使用

股樓投資 16:54 2023/09/10

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匯豐旗下電子錢包PayMe宣布，由10月7日起更新用戶條款，若用戶30日內未曾使用PayMe錢包接收或支付任何款項，公司有權暫停其PayMe帳戶；90日內未收發任何款項，將終止用戶使用PayMe。PayMe表示，其中一個主要變動是第13項《暫停使用PayMe》及14項《停止使用PayMe》，如果用戶至少30天未有使用PayMe錢包接收或支付任何款項，公司可暫停用戶使用PayMe，期間不能進行任何交易。

【同場加映】【青姐話】真升？反彈？虛火？

青姐話
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【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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當用戶至少90天未有使用PayMe錢包接收或支付任何款項，公司可終止用戶使用PayMe，而毋須事先通知，停止使用 PayMe 後，公司會將儲蓄在Payvle 內的所有資金轉賬至與用戶 PayMe 賬戶連接的其中一個銀行戶口。

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記者：張以正

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滙豐控股（00005） PayMe 經濟 國家統計局 通縮 PPI 中國 CPI 港股

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