本港整體恢復基本正常運作　陳國基：明日上班上課大致沒問題

上星期四本港受海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，令本港多處出現嚴重水災，對民生造成極大困擾。政務司司長陳國基今聯同相關部門代表舉行聯合記者會，交代政府最新工作情況。

今早在討論區有張圖片引起一眾網民感慨香港打工仔的悲歌





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他表示，在通力協助下，本港整體已經恢復基本正常運作，明日上班上課大致沒問題；又指，運輸署明日會啟動緊急事故交通協調中心，密切監察交通及公共運輸服務情況。

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【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

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記者：張以正