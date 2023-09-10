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英2人涉違《官方保密法》被捕 1人被指曾協助中國

環球政治 17:43 2023/09/10

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英國媒體周日（10日）報稱，兩名男子早前因涉嫌干犯《官方保密法》（Official Secrets Act）遭警方拘捕。當中一人被指曾為中國服務，曾為多位保守黨國會議員擔任研究員。

英國周四創今年最高溫 9月料連6日破30度 【下一頁】

《星期日泰晤士報》指出，一名20多歲男子被指曾協助中國，監察英國國會議員。男子據悉與多名保守黨國會議員關係密切，曾擔任他們的研究員。

倫敦警方確認，兩人早於3月被捕，分別為30多歲及20多歲男子。警方指已在兩人在牛津郡及蘇格蘭愛丁堡的被捕地點搜查，另有搜查東倫敦一處。兩人及後獲釋，保釋期至10月初。

【英國王室】查理斯悼亡母 英女王離世一周年 【下一頁】

首相府發言人周日表示，首相辛偉誠（Rishi Sunak）高度關注事件，憂慮可能有中國高層官員介入。發言人指出，辛偉誠曾在與中國國務院總理李強會面時傳達憂慮。

20多歲被捕男子據悉研究國際政策，曾在中國生活一段時間。他被指曾與保安事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）及國會外交事務專責委員會主席Alicia Kearns等眾多保守黨人士有聯繫，但董勤達被指去年9月上任後未再與男子接觸。

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責任編輯：吳漢培

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