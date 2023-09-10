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【摩洛哥地震】C朗開放酒店接待災民 球員捐血救人

環球社會熱點 16:06 2023/09/10

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馬拉喀什為C朗酒店品牌分部之一。

摩洛哥發生當地超過60年來最嚴重地震，大批災民被迫無家可歸。葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在重災區附近的酒店被指，開放接濟災民，惟有人稱為假消息。另外，摩洛哥足球國家隊部分球員在地震後，紛紛捐血協助救災。

【摩洛哥地震】增至逾2000死 世衛料災民超過30萬 【下一頁】

地震導致重災區﹑歷史古城馬拉喀什（Marrakesh）大量房屋倒塌，災民無家可歸。有災民事發後嘗試聯絡位處郊外的C朗旗下酒店Pestana CR7 Marrakech，獲酒店安排房間暫住。

災民表示，地震後露宿街頭整夜，一直嘗試聯絡酒店，幸好早上獲回覆稱可以提供房間。災民抵達後發現，酒店方接濟大批災民，包括來自世界反地的旅客。

然而，有網民向Pestana CR7 Marrakech查詢後聲稱，接濟災民為假消息。

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摩洛哥6.8級地震 增至632人死亡（第二版） 【下一頁】

摩洛哥國家隊地震後在社交平台發文，指多位球員已響應呼籲為災民捐血。同日稍早最大城市卡薩布蘭卡的區域輸升中心總監Amal Duraid促請當地全體民眾，前往鄰近捐血中心為救災出一分力。

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責任編輯：吳漢培

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