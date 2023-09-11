【摩洛哥地震】增至逾2100死 暫接受4國支援救災（第二版）

北非國家摩洛哥上周五（8日）發生黎克特制6.8級地震，成為當地超過60年來最嚴重一次地震，死亡人數預計已逾2,100人。大批災民無家可歸，被迫露宿街頭，世界衛生組織估計，災民人數相信超過30萬。

（第二版更新死傷人數及救災情況）

摩洛哥6.8級地震 增至632人死亡（第二版） 【下一頁】

官方報告估計，地震遇難人數已達2,122，另有2,421人受傷，多數傷者傷勢嚴重。世衛預料，馬拉喀什及鄰近地區災民人數高達超過30萬。

國王穆罕默德六世（King Mohammed VI of Morocco）感謝英國﹑西班牙﹑卡塔爾及阿聯酋提供援助，以及其他國家的支援意願及致哀。但他表明現時不適合援助大量湧入，希望救災資源有效﹑有用及妥善分配，達致最佳作用。

西班牙指首批56人與4隻搜救犬已抵達當地，另外一隊搜救隊亦已出發。英國周日派出60人及4犬組成的搜救隊，加上4名醫療助理團隊。卡塔爾搜救隊亦據報已出發前往摩洛哥。

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由於大批房屋及清真寺倒塌，加上搜救行動持續，大量生還災民無家可歸，只能在嚴重天災後露宿街頭。重災區為歷史古城﹑當地第四大城市馬拉喀什（Marrakesh），馬拉喀什以南40公里Asni地區近乎全數建築被破壞，災民當晚只能露宿街頭。

鄰近震央的城鎮Amizmiz附近村落中，倒塌建築阻礙交通，搜救人員被迫徒手收拾瓦礫。有災民憶述地震發生時，自己及時與子女逃生，但鄰居卻成為遇難者。當地商店外大排長龍，大量災民等候物資。

摩洛哥政府已下令3日舉國哀悼，政府建築下半旗致哀。當地軍方亦動員搜救隊，支援受影響地區，提供食水﹑食物﹑帳篷及毛毯等救災物資。

今年2月經歷造成逾5萬人死亡地震的土耳其政府在內，多國表示願為摩洛哥救災提供援助。2021年因衝突升級而與摩洛哥斷交的鄰國阿爾及利亞亦表示，願意開放空域允許人道及醫療航班飛行。

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責任編輯：吳漢培