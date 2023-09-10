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【PayMe改條款】滙豐更改用戶條款　30日未用PayMe可被暫停、90日無收發款可被終止

股市 12:44 2023/09/10

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【電子錢包】PayMe更改用戶條款　30日未用可被暫停、90日無收發款可被終止

香港電子支付佔比不斷提升的同時，有電子錢包開始著手處理非活躍用戶。匯豐旗下電子錢包PayMe宣布10月7日起更新用戶條款，若用戶30日內未曾使用PayMe錢包接收或支付任何款項，公司有權暫停其PayMe帳戶；90日內未收發任何款項，公司終止用戶使用PayMe。

PayMe近日發出通知，有關PayMe條款及細則將會變動。PayMe表示，其中一個主要變動是第13項《暫停使用PayMe》及14項《停止使用PayMe》，如果用戶至少30天未有使用PayMe錢包接收或支付任何款項，公司可暫停用戶使用PayMe，期間不能進行任何交易。

當用戶至少90天未有使用PayMe錢包接收或支付任何款項，公司可終止用戶使用PayMe，而毋須事先通知，停止使用 PayMe 後，公司會將儲蓄在Payvle 內的所有資金轉賬至與用戶 PayMe 賬戶連接的其中一個銀行戶口。

ET財智Talk

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責任編輯：李哲毅

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