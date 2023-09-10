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【新能源汽車】威馬汽車香港借殼上市失敗　Apollo出行終止20億美元收購

股市 12:09 2023/09/10

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【新能源汽車】威馬汽車香港借殼上市失敗　Apollo出行終止20億美元收購

Apollo智慧出行 （00860） 上周五（8日）發公告指，終止收購曾多次傳出財困的內地新能源汽車威馬汽車旗下WM Motor Global Investment，威馬汽車借殼上市終告失敗。

Apollo智慧出行曾多次延遲收購進展，公司在最新公告指，考慮到全球市況動盪及地緣政治衝突、金融市場氛圍持續不確定、及疫情後短期經濟復甦等其他商業因素，買方、賣方已相互同意終止收購協議。

威馬汽車去年6月提交香港上市申請，惟申請已失效，今年1月再計劃借殼上市，Apollo出行擬發行288.25億股，每股作價0.55元，以收購威馬旗下WM Motor Global Investment，涉資為20.23億美元（約158.54億港元），原本預計完成交易後，Apollo出行會經營威馬的智能電動乘用車業務。

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責任編輯：李哲毅

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