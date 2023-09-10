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【芯片大戰】拜登即將訪問越南　據報美芯片巨企、科網龍頭同赴河內開會

股市 11:39 2023/09/10

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【芯片大戰】拜登即將訪問越南　據報美芯片巨企、科網龍頭同赴河內開會

美國總統拜登即將訪問越南，有外電引述兩位知情人士表示，美國半導體巨企以及科網公司，包括英特爾（Intel，美：INTC）、GlobalFoundries（美：GFS）和谷歌（美：GOOGL），預計周一（11日）將參加河內有美國及越南官員出席的商業會議。

報道指，這次會議將確認美國計劃加強越南在不同芯片製造領域的全球影響力，作為美國減少芯片行業面臨與中國相關風險的更廣泛戰略的一部分，包括貿易限制和台灣的緊張局勢。

報道引述消息指，谷歌、英特爾、Amkor（美：AMKR）、Marvell（美：MRVL）及GlobalFoundries和波音（美:BA）高管預期會參與會議，但這些公司未有回應評論請求。

名單上部分企業已經投資或宣佈在越南投資，英特爾在越南南部擁有一家價值15億美元的工廠，用於組裝、包裝和測試其芯片，並有意擴建。

Amkor正在河內附近建造半導體組裝和測試巨型工廠。晶片設計公司Marvell曾表示，計劃在越南建造一個世界級中心。

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責任編輯：李哲毅

英特爾（Intel，美：INTC） 美股 谷歌（美：GOOGL） 越南 道瓊斯工業平均指數 Intel
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