【美國CPI】聯儲局9月議息前最後一份通脹 市場預期整體通脹惡化？

美國周二公布8月CPI數據，是儲局9月份議息前，最後一份通脹報告，市場預期整體通脹會惡化，按月由0.2%大幅加速至0.6%，令過去12個月的通脹由3.2%升至3.6%，或連升兩個月；不過，市場預期不含食品及能源價格的核心通脹仍持續紓緩，按年由4.7%紓緩至4.3%。

由此可見，整體通脹反彈，預期是由油價业升帶動所致。產油國沙特及俄羅斯自願減產策略奏效，力托布蘭特期油每桶高企90美元水平，沙特阿拉伯日均減產100萬桶，俄羅斯則減產30萬桶，因經濟放緩引致需求下跌，但油價上升增加通脹壓力，若情況持續，便引發滯漲風險，由於沙特減產措施已延長至年底，對通脹可能只是短期因素，同時反映沙特變成每季作出判斷，屆時若需求未有起色，沙特減產政策再加時一季，儲局會否忽視油價，仍只以核心通脹作指標？

【油價走勢】高盛：明年布蘭特期油或升見107美元 OPEC+對油價有擁有異常高的定價權

至於佔通脹權重約2.8%的二手車價，據Cox Automotive 報告，二手車批發價8月份升0.2%，自3月以來首次上升，因庫存緊張。由於疫情問題及供應鏈問題紓解，該指標一直下跌，現時較去年8月相比下降了7.7%，但仍高於平均水平。傳統上，消費者二手車的零售價格，會跟隨批發價而上落。

另外，房價租金回落的速度放慢，6月的按月增長仍達0.4%，這數據回落要等業主與租客傾續租租金時，其減幅才會反映在數據上。

【儲局官員】古爾斯比：美國經濟或朝向「黃金路徑」 有信心可壓低通脹

【美國加息】前聯儲局「鷹王」布拉德：維持年內再加息一次預測 未來通脹或有機會輕微回升

記者：譚志偉