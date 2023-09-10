【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」

「有你在的地方，就是我的天堂城市！」這句電影《我的天堂城市》的宣傳語，若稍稍改為「有姜濤在的地方，就是姜糖的天堂城市！」也絕對能切合這幾天姜糖與姜濤在台灣相遇的情景。

《我的天堂城市》由姜濤、宋芸樺、姚淳耀、魏蔓及李嘉文主演，日前於台灣舉行首映禮，姜濤更專誠飛往台北宣傳，此前姜糖們得悉姜濤將會赴台，已紛紛明言要行動支持，陪他一起到台灣。大家除了搶戲飛看首映、看包場，還精心計劃行程，希望走訪姜濤到過的足跡，嚐一嚐姜濤喜愛的牛肉麵、火鍋和地瓜球等美食。

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然而，觀乎這幾天的「姜圖」放題，可見大家都如願以償，連日近距離跟偶像見面，大家還能把姜濤喜歡收的信親手交到他手上。在不同的畫面中都可見，每次姜濤路經姜糖身旁都會收到大量信件，估計單是信已可能把他的行李箱塞爆了。參與其中的姜糖都感動的說很開心，因為這是在香港難以出現的近距離接觸。

當姜濤現身首映禮時，姜糖立刻陷入瘋狂，尖叫聲不斷，電影監製唐在揚亦打趣表示：「今晚好像到了香港一樣，以前聽過姜濤灣，今天西門町變成姜濤町了！」工作人員看到現場等候進場的姜糖，也笑指粉絲人龍「濤濤不絕」。原來，姜糖一年一度的「代表作」，姜濤灣的盛況早已讓香港以外的人也知道。

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當然，說姜糖促進台灣經濟或者有點言重，畢竟只是數天的行程，但無可否認，的確是有一批人因為姜濤而隨行的，不要小覷這些消費力，相信很多廣告商亦最清楚。保守計算，單是機票和住宿最少已要花上數千元，還未計及搶購首映戲票的費用，以及在當地的吃喝和交通費，若以人均計算，這短短數日的確是促進了台灣旅遊業。要知道，在過去幾年疫情期間，包括香港在內，多個地方的旅遊業都一遍愁雲慘霧，若能因一位明星而帶動消費，盡管是少少刺激也是好事。 說起來，其實姜濤絕對可以擔任旅遊大使，因為他到那裏，姜糖們都會伴隨出現，名符其實姜濤所說的「一家人」！

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另一方面，今次姜濤赴台也吸引了台灣媒體和合作單位的關注，接觸過後有不少在網上出文大讚，笑言接觸過後終於明白為甚麼姜濤會這麼紅，為甚麼粉絲會如此愛錫他，就連台灣作家、導演九把刀在首映禮身歷其境後，也在Facebook出文指「姜濤的粉絲能量好驚人」。

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姜濤自年初被集團式抹黑，在網絡飽受大批無中生有的攻擊，若不了解還以為他犯了甚麼離天大錯，但其實當刻他只是受了腳傷的一位年青偶像。俗語有句話：「憎人富貴厭人窮」，大抵不是常人能理解這些惡言的目的或能為其帶來甚麼好處，但可看到姜濤選擇沉默的應對方式，加上獲得不少前輩的愛護和幫助，合作單位的讚許，其實一切已是最佳的無聲反擊。再加上8月初一連４場的個人演唱會大獲好評，為他挽回不少聲勢，同時吸收了批新粉絲。沉着應戰，時間就是最好的証明。或許還能套用姜濤代言的Darlie牙膏其中一句廣告語：「面對過去，我選擇用笑容撐過去」，也頗切合。

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話說回頭，沒有出發到台灣的朋友也不用擔心，因為大家下月就可以在香港欣賞到姜濤的新作。《我的天堂城市》中，姜濤飾演到紐約求學的追夢少年Jack，事前特別學習Popping舞步，在片中大騷舞技，他謙虛指：「自己跳舞並不厲害，Mirror的成員中有更厲害的人」。被問到在紐約拍攝時的趣事，姜濤笑說：「我在香港比較難逛街，在紐約卻不用變裝，可以直接穿上拖鞋逛街！」

《我的天堂城市》率先行於台灣上映，並於10月12日香港上映，而香港宣傳亦正式啟動，首個大型打卡位於尖沙咀iSQAURE英皇戲院亮相，於即日起展出戲中一眾角色的大頭造型照。

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《我的天堂城市》由滿滿額娛樂股份有限公司、力揚電影有限公司、文化內容策進院、台北市電影委員會出品，MakerVille及Medialink聯合出品，mm2 Hong Kong及羚邦娛樂香港聯合發行，透過三個相連的故事，描述在紐約這個看似天堂的城市，亞裔新移民如何在困境裡找到希望。其中有寂寞的中英口譯員；迷上嘻哈的年輕戀人；及面對有心理疾病小孩的夫妻。他們在幻滅中默默地啟發彼此，繼續著生命的學習。

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記者：張以正