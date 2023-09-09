通縮壓力稍緩 中國8月CPI微增0.1%

中國國家統計局官網今天公布，8月CPI按年增0.1%，其中城市上漲0.2%，農村下降0.2%；1­­至8月平均CPI按年增0.5%。

其中8月份，食品菸酒類價格按年下降0.5%，影響CPI（居民消費價格指數）下降約0.14個百分點。食品中，畜肉類價格下降10.5%，影響CPI下降約0.36個百分點，其中豬肉價格下降17.9%，影響CPI下降約0.28個百分點；鮮菜價格下降3.3%，影響CPI下降約0.07個百分點；蛋類價格上漲3.2%，影響CPI上漲約0.02個百分點；鮮果價格上漲1.3%，影響CPI上漲約0.03個百分點；糧食價格上漲0.6%，影響CPI上漲約0.01個百分點。

其他七大類價格同比五漲兩降。其中，其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲3.8%、2.5%和1.2%，衣著、居住價格分別上漲1.1%和0.1%；交通通信、生活用品及服務價格分別下降2.1%和0.5%。

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中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟則解讀說，8月消費市場繼續恢復，供求關係持續改善，CPI與上月相比漲幅略有擴大，年增率由降轉漲。

同日公布的生產者物價指數（PPI）則按年跌3%，按月升0.2%。中國7月CPI按年減0.3%，是次8月CPI微升，令內地通縮壓力稍緩。

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編輯：黃銳