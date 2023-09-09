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日本央行行長：不排除結束負利率

環球政經 16:46 2023/09/09

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據《讀賣新聞》週六（9月9日）報導，日本央行行長上田一夫表示，當2%的通脹目標實現時，日本央行可能結束負利率政策，這預示著央行可能加息。上田在周三接受該報採訪時表示，央行可能在年底前掌握足夠的數據，以決定是否可以結束負利率政策。他說：「一旦我們確信日本將看到通脹持續上升並伴隨工資增長，我們可以採取多種選擇。如果我們判斷日本在結束負利率政策後仍能實現通脹目標，我們就會這麼做（結束負利率政策）。」

根據負利率政策，日本央行目前將短期利率控制在-0.1%。日本央行還將 10 年期國債收益率的上限設定在零附近，以此作為重振經濟和可持續實現其目標的努力的一部分。

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    隨著通脹率超過 2% 的目標已有一年多，市場紛紛猜測日本央行將很快開始加息。但上田強調，在日本央行確信通脹率將在穩健需求和工資增長的支持下持續保持在2%左右之前，有必要維持超寬鬆政策。

    上田在採訪中重申了這一立場，稱日本央行將「耐心地」暫時維持超寬鬆政策。

    在負利率政策下，銀行和其他金融機構需要為存放在中央銀行的超額現金支付利息，這些超額現金超出了當局規定的為安全起見必須存放在中央銀行的數額。

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    編輯：黃銳

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