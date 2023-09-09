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港鐵：黃大仙站已完成電纜臨時修復 觀塘線列車服務陸續恢復

股樓投資 15:36 2023/09/09

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港鐵公司(00066)表示，今日觀塘綫恢復提供全綫列車服務，黃大仙站重新開放，B3出入口維持關閉。由於車站設施修復工作需時，設施亦可能需要整個更換，黃大仙站設施將提供有限度服務，車站會有額外職員協助乘客，預計黃大仙站出入閘及等車時間可能較長，港鐵呼籲乘客忍讓並遵從職員指示。車站内個別位置仍有可能出現滲漏情況，乘客進出車站時請小心留意。

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黃大仙站月台幕門會維持打開，因此請乘客等車時注意安全。由於該站的升降機及扶手電梯修復需時，港鐵呼籲乘客在可能的情況下，可以選擇使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘綫，並為行程預留充裕時間。

【迪士尼100周年】迪士尼「創夢家」銅像今年10月在樂園登場 幻想工程師齊分享精心打造過程 【按此

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經初步檢查，發現是黃大仙站 1 號月台 (往調景嶺方向) 隧道頂有輕微滴水，水滴在架空電纜絕緣體上，因此影響供電。初步相信，是與前晚暴雨水浸有關，之前的檢查中並沒有發現該位置滴水。

黃大仙站已完成架空電纜臨時修復工作，觀塘綫列車服務陸續恢復正常至星期六非繁忙時間班次，即 2.5 至 5 分鐘一班車。免費接駁巴士將行駛至 2 時 20分。

 

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸，詳見【下一頁

陸東獨家專訪30分鐘足本播放:詳見【下一頁

工程人員在黃大仙站 1 號月台更換了三個絕緣體，並在適當位置疏導滴水，以盡量避免滴水影響架空電纜的情況。

【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

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記者：張以正

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