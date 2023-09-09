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【美股焦點】Roblox擬10月登陸PlayStation　推沉浸式虛擬世界平台

股市 14:42 2023/09/09

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【美股焦點】Roblox擬10月登陸PlayStation　推沉浸式虛擬世界平台

遊戲公司Roblox（美：RBLX）透過網誌公布，計劃於10月在Sony PlayStation設備上推出沉浸式虛擬世界平台。該公司還將於本月在Meta（美：META）的Quest混合實境設備上全面推出自家應用程式，該公司已於7月推出測試版本，在5天內被下載超過100萬次。

Roblox周五股價收報29.01美元，升0.8%。

外電引述Roblox首席產品官Manuel Bronstein表示，Roblox計劃讓用戶在任何地方包括手機、桌面電腦以及虛擬及擴增實境（VR/AR）設備上，都能登入平台暢遊。

Roblox目前每天有6600萬用戶，其中大部分是青少年，是最受兒童歡迎的遊戲服務之一，亦受到Meta等科技巨企密切關注，因這些公司正試圖吸引下一代用戶。

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編輯：胡學能

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